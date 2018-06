Para Nicolás Caputo, “lo primero que hay que hacer es dar estabilidad cambiaria”

Luis Caputo, flamante presidente del Banco Central, aseguró que sus prioridades son desarmar la gran pelota de Lebac y generar estabilidad cambiaria, ya que la Argentina “no tiene problemas de financiamiento, de tamaño de deuda o de tipo de cambio”. En una entrevista con Marcelo Longobardi, en Radio Mitre, explicó que desde el Banco Central no se está buscando un precio en particular para el dólar, sino sacar el exceso de volatilidad y nerviosismo del último mes.

Para Caputo, los flujos del mercado cambiario están más equilibrados de lo que se ve y no hay un desequilibrio entre oferta y demanda. “Cuando el precio sube, la gente más quiere comprar, y el que vende, se retrae. Pero la gran mayoría que quería comprar, ya compró. En la subasta del lunes hubo poca demanda de dólares. Me parece que se está llegando a ese límite y cuando se estabiliza pasa el proceso inverso: los que tenían dólares para vender empiezan a temer que bajen”, explicó.

Con respecto a las expectativas de inflación, aseguró que este año estará en torno al 27%, pero confió que a partir del próximo año se pueda cumplir con las metas de 17% para 2019 y 13% para 2020. Es más: pronosticó una recuperación para el cuarto trimestre. “Lo primero que hemos hecho es terminar con el financiamiento del Banco Central al Tesoro, con la maquinita. Después de muchos años, estamos acelerando la reducción del déficit”, señaló.

“No hay mal que por bien no venga”, resumió Luis Caputo sobre la crisis cambiaria que llevó al Gobierno argentino a buscar un préstamo del FMI. “De corto plazo, estas cosas tienen un costo, pero fue lo mejor que nos pudo haber pasado”. Según su visión, removió la incertidumbre sobre el financiamiento externo.

“Siempre tuvimos claro que había que acelerar el ritmo fiscal. Pero la política es el arte de lo posible. Cuando tenés minoría en ambas cámaras y no tenés todo el poder necesario, hacés lo que podés. Esto (por el préstamo del FMI) de alguna manera suplió esa debilidad que teníamos desde el día uno”, señaló.

Sobre el Banco Central heredado de la gestión anterior, Caputo destacó como un error las “decenas de miles de millones de letras intransferibles como contrapartida de la emisión monetaria”. Ahora, el ex Ministro de Finanzas, está en el proceso de desarmado de esa estructura. “En la licitación del martes (de Lebac) se ve que hay bastante menos renovación. Vamos a empezar ya con el mecanismo que hemos armado para desarmar, por el lado del activo del banco, las letras intransferibles, y por el lado del pasivo, las Lebac”, apuntó.