PERU OBLIGADO A GANAR FRENTE A FRANCIA PARA MANTENER CHANCES DE CLASIFICAR

El seleccionado de fútbol de Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, jugará -sin margen de error si desea seguir soñando con los octavos de final- hoy ante Francia, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.

El encuentro se disputará en el Ekaterinburgo Arena, desde las 12, con Mohammed Abdullah Hassan (Emiratos Arabes Unidos) como árbitro y televisación de TyC Sports y DirecTV.

Francia y Dinamarca lideran las posiciones de la zona con 3 puntos cada uno, en tanto que Australia y Perú no tienen unidades.

Perú quiere que su sueño mundialista no sea tan efímero. Por esa razón, está obligado a conseguir la victoria ante los “galos”, que sólo rescataron como valioso en el debut ante Australia la victoria por 2-1 con un pálido juego.