Somos lo que pensamos

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

¿Cuál es la imagen que tenés de vos mismo? Una vez escuché a alguien comparar la vida con un gran espectáculo donde nosotros somos los protagonistas. El telón se levanta y las luces se encienden cuando nacemos. Y todos deberíamos brindarle al mundo la mejor actuación pero no siempre ocurre así.

Tal vez te preguntes por qué. Sucede que si bien todos salimos al escenario, para continuar la metáfora, con un potencial ilimitado, a medida que vamos creciendo, de acuerdo a lo que pensemos de nosotros mismos y a la validación que hemos recibido de nuestros padres será nuestro accionar. En algunas ocasiones nuestros planes y proyectos son pequeños porque nos pensamos pequeños, cuando podemos ser gigantes por dentro.

No hay nada más triste que hacer en pequeño lo que se podría hacer en grande. Muchos se ven a sí mismos como seres humanos pequeños, sin demasiadas cualidades y recursos para distinguirse y triunfar. Muchos están adormecidos y en su mente solo hay temor, duda e inseguridad. Porque así han funcionado toda la vida y no conocen otra cosa.

La vida es un don maravilloso de Dios y todos fuimos creados para disfrutar de todo lo que está a nuestra disposición. Es decir para vivir una vida en plenitud en todas las áreas. Pero para que esto sea una realidad afuera, primero tenemos que en nuestro interior.

De nada sirve un coeficiente intelectual elevado o todo el dinero del mundo donde hay baja estima porque tarde o temprano nos hará detener y excusarnos, ante el primer obstáculo. El éxito no está determinado por la familia de donde provenimos ni por el estudio que podamos tener, sino por una mente llena de confianza y aprecio propio.

¿Cómo podemos sanar nuestra estima?

Cambiando la forma en que nos vemos a nosotros mismos, pensando y hablando bien de nosotros. Para lograrlo, es fundamental comenzar por revisar nuestras creencias y desterrar de la mente todo aquello que no nos sirve. Por ejemplo, mucha gente cree que cometer un error es fracasar pero nada más lejos de la realidad. Fracasar es no convertir el error cometido en algo positivo. Es decir, aprender de la equivocación y seguir adelante para hacerlo mejor la próxima vez. Todos podemos crecer con cada error que cometemos o cada circunstancia difícil que atravesamos. Ver una situación desafiante como una oportunidad para nuestro crecimiento interior afirma nuestra estima y no nos deja derrumbarnos y pensar lo peor de nosotros y de la vida.

Una mente multidireccional se mueve en un rango de infinitas posibilidades porque es una mente abierta, generadora de ideas y de pensamientos correctos. En cambio, una mente unidireccional es estrecha y piensa que todo es “blanco o negro”; por eso, limita todo lo que tiene en frente y no puede salir de ese modo de funcionar.

Escogé los mejores pensamientos siempre. Si no sabés hacerlo, podés entrenarte para pensar bien y lograr una mente multidireccional que no le teme a los desafíos y maneja cualquier situación con facilidad y tranquilidad. Recordá: somos y accionamos de acuerdo a lo que pensamos de nosotros mismos.

¡Es tiempo de darnos un excelente puntaje y salir al mundo a hacer nuestro mejor protagónico!



