“Ahora sólo queda tragar el veneno”, reconoció Mascherano

El mediocampista Javier Mascherano volvió a sacar la cara por el seleccionado argentino como en los viejos tiempos, y sin tener una actuación descomunal ni mucho menos, también hizo lo propio ante la prensa gráfica una vez consumada la derrota ante Croacia por 3 a 0 y aceptó que “ahora, lo único que queda es tragar el veneno”.

“La verdad que ahora no hay mucho para decir, salvo que no queda otra que tragar el veneno”, admitió Mascherano ante el pequeño grupo de periodistas gráficos con los que habla al término de cada encuentro, y que ayer repitió pese a mostrar en su semblante el impacto de lo acontecido.

“Lo que pasó es lo que está a la vista y no queda demasiado por decir. Este no es tiempo para analizar nada”, enfatizó.

Mientras sus compañeros pasaban en silencio y sin esperar a Nicolás Tagliafico, que debió asistir al control antidóping, Mascherano resaltó que “lo peor de este partido fue el resultado. Pero igual, que nadie busque un título con lo que digo porque no lo va a encontrar”, subrayó.

La salida del equipo argentino de las zona de vestuarios se produjo en fila india, encabezada por Ever Banega junto al jefe de prensa, Nicolás Novello, y por detrás de ellos el presidente de AFA, Claudio Tapia, caminaba del lado de los periodistas mientras que a su diestra, como protegido por la valla humana que representaba “Chiqui”, se iba Lionel Messi.

Las obvias caras largas y los gestos adustos parecían mimetizar los semblantes de todos los futbolistas sin excepción, titulares y suplentes, sin distinción de protagonismo ni de responsabilidades.

No era diferente el gesto de Wilfredo Caballero, responsable absoluto del gol que abrió la goleada croata, al de Cristian Ansaldi o Franco Armani, que todavía no vieron minutos en esta Copa del Mundo.

El rostro de la Selección era uno solo. El impacto fue demasiado fuerte como para que así no lo fuera. Es que la salida del Mundial apenas transcurrido el primer tramo, es un revés muy fuerte para el vigente subcampeón del mundo.