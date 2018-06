Canasta Básica Alimentaria: sólo 10 productos, de tercera marca, trepan hasta los $290

El costo de la Canasta Básica Alimentaria subió en mayo 4.8% y en base a los nuevos datos del Indec una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó en mayo $18.833,55 para abonar bienes y servicios que integran la canasta básica total y de esta manera no caer por debajo de la línea de la pobreza. En este marco, El Litoral recorrió tres cadenas diferentes de supermercados para conocer los precios de los productos básicos que componen esta canasta. Los costos no varían mucho y, con promociones y comprando terceras marcas, una familia gasta $290 en sólo diez productos que, algunos como el pan y la carne, deben volver a comprar al día siguiente.

Cabe aclarar que en este cálculo tampoco se tuvo en cuenta productos de limpieza y de higiene que también han subido su costo.

Un kilo de pan (32), un paquete de galletita salada (15), un paquete chico de arroz (12), harina común (16), 1 paquete de fideo (19), azúcar (18), molida común (80), 1 litro de leche (23), 6 huevos (31) y 1 litro de aceite (45) fueron los diez productos que se priorizaron en este cálculo.

Si bien un paquete de fideo se pude encontrar a menos de $20, la mayoría no baja de los $25. Así como el azúcar que sólo encontrando promociones se puede adquirir a $18. Hay otros productos que varían en unos $10, por ejemplo la harina común en un supermercado local se encontró a $16, pero en otro a sólo unas tres cuadras a $26.

La carne es uno de los alimentos básicos para el argentino que más subió en las últimas semanas, la molida común se encontró en oferta pero, por ejemplo en un comercio por calle Tucumán, un kilo de molida especial supera los $200. El kilo de milanesa de carne, también en promoción, ronda los $140, mientras que en otros comercios faltan pocos pesos para llegar a los $200.

Otro de los productos que la familia ocupa con bastante frecuencia es el huevo, lo más económico que se encontró fue a $4,25 cada uno ya que había una oferta de 12 por $51. En otros, seis costaban $31, el kilo de papa $15.

El aceite también varía su costo según el comercio, ya que una botella de 900 cc. puede costar $44.90 en un negocio y en otro, la misma marca, $69. La sal, 500 gramos, lo más barato fue $26.42 mientras que la yerba, terceras marcas, el medio kilo, ronda los 55 pesos. El té negro más económico, 20 saquitos, se observó en las góndolas a $28,50.

En los lácteos, si bien el litro de leche de marca Sancor por ejemplo se mantiene hace varios días a $25, hay otros más caros y la misma marca en polvo (800 gramos) se vio a $205. Un litro de leche, para una familia tipo puede durar hasta menos de un día, mientras que la leche en polvo se puede estirar más.

A la vez, el queso cremoso se encontró a $148 el kilo y en oferta, no varían muchos los costos de acuerdo a las firmas, sí las promociones y ofertas. La mayoría de las estrategias para atraer al cliente están en las góndolas de lácteos y carnicerías. Un solo supermercado de cadena local presenta cartelería de ofertas en casi todos los productos, pero estas sólo hacen disminuir, en algunos casos, unos $10 en el gasto del producto.

Frente a la inflación, desde hace unos dos años atrás desde los sectores económicos sostienen que el consumidor ha modificado su forma de comprar, no sólo porque hay menos circulación de efectivo, también porque busca sólo lo que necesita y terceras marcas.

Esto se reflejó en el día del padre, según comentaron a este medio desde la FEC, ya que sólo llevaron carnes cuando en años anteriores adquirieron todo tipo de productos. La suba del dólar y el combustible son algunas de las razones para que el cliente pague todo más caro.

Por otra parte, cabe destacar que la canasta básica total aumentó 3,2% durante mayo y acumuló una suba del 12,9% desde que comenzó el año, y 28,4% en los últimos doce meses.