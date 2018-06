Cónclave con gremios: trataron temas sobre Nivel Superior

Se concretó ayer una nueva reunión de trabajo entre los gremios docentes (cinco de ellos) y funcionarios de la cartera educativa provincial. En esta oportunidad, se trataron situaciones que afectan a los profesores en el Nivel Superior y se acordó que dentro de 15 días se volverá a encontrar para tomar las primeras decisiones para la resolución de problemática específicas.

Este cónclave estuvo encabezado por la ministra Susana Benitez, y formaron parte los representantes de Acdp, UDA, Sadop, Amet y MUD (el único gremio que no participa es Suteco).

En este ámbito se abordaron distintas cuestiones relacionadas al Nivel Superior, como las reducciones de horas y que no se pagan como corresponde, sólo por nombrar algunas.

“Se conformaron distintas comisiones que tratarán las problemáticas de cada nivel con el propósito de que no se dilate el tratamiento de los temas y se acordó que se buscarán resolver este año”, destacó a El Litoral el vocero de MUD, Juan Carlos Kuroki.

Confirmó que el próximo encuentro tendrá lugar el jueves 5 de julio, y existe voluntad de avanzar con los otros niveles también quincenalmente.