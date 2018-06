El papá de Tamara envuelto en un caso de violencia de género

El papá de Tamara Zalazar, joven de 19 años, cuyo cuerpo fue encontraron enero de 2016, estuvo envuelto en un caso de violencia de género. Sergio Zalazar, según trascendió el miércoles por la noche, fue acusado por agresión a su mujer, Jorgelina Romero. El abogado de la familia, Hermindo González, emitió un comunicado donde explicó la situación.

De acuerdo con los primeros datos policiales que se difundieron, el papá de Tamara fue perseguido por los móviles 160 y 686 del Destacamento San Marcos por un alerta vecinal, su pareja habría presentado hematomas en el rostro y se habría presentado en la Comisaría Primera de la Mujer.

A las pocas horas de que los medios periodísticos tomen conocimiento de este hecho, el abogado dijo en un comunicado: “Ante la difusión sobre la detención de Sergio Zalazar, padre de la joven víctima de femicidio Tamara, y a fin de arrojar luz sobre estos hechos, deseo manifestar que en el día de la fecha (miércoles pasado) en horas de la tarde y en el domicilio de la pareja se produjo una discusión entre ambos que provocó se convoque de parte de la hija de la pareja a personal policial, que se hicieron presentes en dicho domicilio y de común acuerdo se decidió que Sergio los acompañaría hasta el destacamento policial del barrio San Marcos donde permaneció un par de horas”.

Luego, el abogado sostuvo que después fue trasladado, “por tratarse de un desacuerdo familiar”, a la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 1 donde también se hizo presente toda la familia y se acordó, estando el letrado presente que “a fin de preservar a Sergio Zalazar y lograr restablecer la alteración por la que atravesaba permanecer hasta mañana (por hoy) en la dependencia policial y mañana (por hoy) en horas de la mañana, volverá a sus actividades cotidianas”. Por otra parte, González recuerda en dicho comunicado: “Luego de los hechos de público conocimiento que afectaron a la familia (violento asesinato de su hija hoy impune), se produjo en ellos una alteración emocional que hoy se encuentra bajo tratamiento y en franca recuperación, empero aún las secuelas siguen aflorando y llevará tiempo volver a la normalidad”.

Por último, expresa: “A pedido de ambos es que efectúo el presente comunicado y rogando a ustedes, los medios, se abstengan de solicitar contactos con los mismos a fin de contribuir en su recuperación”.

Sin embargo, Jorgelina dialogó con Radio LT7 y no coincidió en algunos puntos con el abogado, la madre de la joven, cuyo nombre estuvo en las últimas movilizaciones feministas, dijo: “Estamos atravesando un mal momento por el tema de nuestra hija. Me pegó. Estaba tomado. No es la primera vez, lo que pasa es que uno aguanta por tener hijos”.

“El le dijo a mi abogado que iba a alquilar algo y se iba a ir de acá, yo no me voy de mi casa porque no tengo donde ir, tengo una hija de siete años y no la puedo dejar”, comentó y agregó que una de sus hijas llamó a la Policía, “llamó porque ni mi yerno lo podía atajar a Sergio, porque estaba loco, parecía endemoniado”.

“No sé qué va a pasar. Si él llega a salir, capaz nos ponemos de acuerdo, porque nosotros tenemos que seguir pidiendo justicia por mi hija Tamara. Ya tomé una decisión, él no va a volver acá. Esto no da para más”, comentó la mujer ayer a Radio LT7.

Ante esta situación, hay un hermetismo de la parte legal. El caso de Tamara fue tomado por organizaciones de género como un ejemplo de “una justicia machista” por dejar en libertad al único imputado. Así como expresó la mamá de la joven, referentes de género coinciden en que este hecho no debe dañar la causa ya que el crimen de Tamara sigue impune.

Ante el padecimiento de algún caso de violencia de género se pueden comunicar al número 144.