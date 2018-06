Por baja de exportaciones, el rojo comercial se aceleró a u$s 1.285 millones en mayo

El intercambio comercial de mayo dejó un déficit de u$s 1.285 millones, más que el doble de los u$s 576 millones de pérdida que había registrado en igual mes del año pasado, en medio de una retracción de las ventas al exterior, en especial por las menores exportaciones de soja, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Las ventas ascendieron a u$s 5.162 millones, un 6% por debajo de lo exportado el año pasado, mientras que las importaciones avanzaron un 6,3% para alcanzar los u$s 6.447 millones.

Entre enero y mayo, el intercambio comercial dejó un déficit de 4.691 millones, por sobre los u$s 1.886 millones de los cinco primeros meses del 2017. "La caída (interanual) de u$s 328 millones de dólares de las exportaciones se debió principalmente a los productos derivados del cultivo de la soja", destacó el informe del Indec.