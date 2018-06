Ratifican advertencia por animales sueltos entre Goya y Carolina, ya que se registran accidentes de tránsito

Hace varios años advierten la presencia de animales sueltos en la Ruta Nacional 12, entre Goya y Carolina principalmente, lo que genera un riesgo en el tránsito de vehículos y, el martes se registró un accidente grave, con una camioneta que sufrió varios daños.

Una de las instituciones que más insistió en que se tomen medidas es la Escuela de Familia Agrícola (EFA) Pejú Porá, de Paso Tala, ya que diariamente utilizan este corredor alumnos y docentes.

Desde el establecimiento educativo comentaron que “el martes se registró un accidente importante, con una camioneta que tuvo varias partes destruidas, y afortunadamente su conductor está bien, sólo tuvo golpes leves”. Indicaron que “fue en la Ruta 12, cercana a la curva del límite entre Goya y Carolina”.

Enfatizaron al indicar que “la estamos sacando barata, estamos zafando, porque conocemos mucho la ruta y vamos esquivando los animales; los que se llevan la peor parte son los que no conocen este camino”. Aclararon que “diariamente pasamos con el colectivo de la escuela cerca de las 6.30, así que es como que nosotros vamos abriendo paso, porque vemos animales que duermen sobre la ruta o al costado y a medida que avanzamos se van corriendo”.

Por otro lado, especificaron que “la zona más peligrosa es entre 3 Bocas, que es donde empalma la Ruta Provincial 24 con la Nacional 12, hasta el río Corriente, si bien están haciendo algunos arreglos, en general la ruta no está en buen estado, y es ahí donde están los animales sueltos”.

En este contexto, tal como se informó en ediciones anteriores, recordaron que “pedimos varias veces a la Policía, pero nos dicen que no tienen instrumentos legales para proceder, que sólo podemos hacer una exposición y no una denuncia”.

Tras el accidente reciente, expresaron que “ahora encerraron a tres o cuatro caballos y están investigando, analizando las marcas para saber quién es el propietario”. A la vez que estimaron que “en el último tiempo se registraron tres accidentes viales”.