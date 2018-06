Santa Rita: vecinos preocupados por intento de robo de aires acondicionados del camión sanitario

Luego de más de 20 días del cierre de la Sala de Atención Primaria de Salud (Saps), desde la Pro Comisión de Vecinos del barrio Santa Rita informaron que el camión sanitario dispuesto en la zona para garantizar la atención medica fue colisionado durante la madrugada y luego intentaron robar los aires acondicionados que se encuentran instalados en el mismo. Además, confirmaron que hoy se manifestarán sobre la Ruta Provincial 5 solicitando el inicio de las obras de refacción de la salita.

La presidenta de la Pro Comisión de Vecinos, Valeria, comentó a El Litoral que “estamos muy preocupados por lo que sucedió en la madrugada de ayer. Un auto vino y chocó el camión sanitario y, si fuera poco, minutos más tarde, intentaron robar los aires acondicionados. Nosotros no entendemos qué pasa, a nosotros nos informaron que el camión sólo se quedará hasta finales de junio y que si le pasaba algo se lo iba a retirar antes, por lo que no creemos en las casualidades”, contó Valeria.

Mientras que en lo pertinente al reclamo por el inicio de obras de refacción de la salita señaló que “nosotros hoy desde las 15 estaremos presente sobre la Ruta 5, haremos un chocolate para los chicos y nos manifestaremos para que todos sepan que no cumplen con lo que prometen”, finalizó.