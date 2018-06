Maradona: "Si en el vestuario no hubo piñas, es porque no tenemos huevos"

Maradona salió a respaldar a Lionel Messi, tras la derrota frente al seleccionado croata por 3-0 el pasado jueves en la ciudad de Nizhny Novgorod, por el grupo D de la Copa del Mundo 2018.



"No pretendamos que nos gane una Copa él sólo", afirmó el "diez" en su programa que se emite por TeleSur desde Rusia..



Argentina perdió por 3 a 0 frente a los balcánicos y luego de una victoria de Nigeria sobre Islandia (2-0), los dirigidos por Jorge Sampaoli dependen de una victoria y que los nórdicos no derroten a Croacia, para acceder como mejor segundo del grupo D a octavos de final.



"Yo digo una cosa y lo escuchaba al "Cholo" (Diego Simeone), si en el vestuario no hubo piñas, es porque no tenemos huevos", remarcó el ex futbolista.



"Ayer Croacia parecía la ´Naranaja Mecánica´", indicó Maradona en comparativa de los europeos con el histórico seleccionado holandés subcampeón del mundo en Alemania 1974 y Argentina 1978.



"¿Por qué tenemos que echarle la culpa a Messi, del liderazgo que empieza desde el presidente de la AFA (Claudio Tapia) hasta el último jugador que llevó Sampaoli a Ezeiza", cerró Maradona con una consulta.