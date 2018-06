“Tenemos que cambiar la concepción de la escuela en la que sólo habla el que sabe”

n “La educación es un proceso que se lleva a cabo tanto dentro como fuera del colegio. Desde ese punto de vista, la escuela empieza a plantearse como un lugar de preguntas más que de respuestas. Tenemos que tratar de cambiar esa concepción de una escuela donde solamente habla el que sabe la justa”, expresó a El Litoral Ruth Harf, la reconocida maestra, psicóloga y autora de numerosos libros.

La entrevista surgió en el marco del 1º Congreso Nacional de Educadores, que comenzó ayer y continuará hoy en el Hotel de Turismo, ante una masiva convocatoria de docentes de todo el país y reconocidos profesionales en la materia.

Durante el primer día de conferencias, se trataron diversas temáticas que forman parte de las experiencias de aprendizaje. Prácticas pedagógicas que en los últimos tiempos fueron mutando para adaptarse a las nuevas generaciones. De hecho, las actividades estuvieron centradas en cinco ejes: nuevas tecnologías, creatividad en las aulas, prácticas innovadoras, convivencia escolar y gestión institucional.

En medio de los diferentes tópicos, la autora de numerosos libros de educación, Ruth Harf, coordinará hoy una exposición titulada “La creatividad y su relación con el funcionamiento institucional”. Al respecto, la docente adelantó a este medio: “El tema de la creatividad, habitualmente está unida a los aspectos artísticos, pero vamos a sacarla de ahí. Me interesa plantear un pensamiento divergente de buscar alternativas pedagógicas, no necesariamente inventar algo nuevo sino que tenemos que buscar caminos para resolver las situaciones”.

Luego, parafraseando al famoso pedagogo brasilero Paulo Freire, indicó que “no puedo plantear una escuela liberadora de la sociedad, pero por lo menos liberadora del pensamiento. Una escuela donde no se ate, y donde pensar sea algo que valga. Aunque quizás no responda a los modelos de lo esperado”.

Aprender

Consultada por el operativo Aprender, Harf mostró cierto rechazo hacia este programa. “La pregunta es para qué sirve la evaluación. Si dicen que es para saber qué es lo que un alumno sabe, ahí andamos mal porque debe servir para ayudar a aprender. Entonces, la pregunta sería: ¿Con estos operativos estoy ayudando de verdad a que los chicos puedan aprender? Por otro lado, sólo se evalúan contendidos disciplinares cuando una persona está compuesta por actitudes, por ética, por valores. ¿Eso no se evalúa?”.

Tras las preguntas retóricas, destacó que se debe apuntar a que los alumnos estudien para aprender, en lugar de meramente aprobar. “Esos son los cambios, el camino es seguir generando preguntas y entender que los docentes son profesionales comprometidos con la sociedad. La función es apoyarlos y no tirarlos abajo”, precisó Ruth Harf.

Experiencias

El 1° Congreso Nacional de Educadores continuará hoy con un amplio cronograma de talleres de las experiencias educativas, que abarcan al nivel inicial, primario y secundario.

Entre las prácticas innovadoras, desde el Colegio Informático presentaron un proyecto centrado en la educación emocional. Sobre este tema, la docente Moira Bolaño explicó: “Nuestro colegio en octubre hace la presentación de proyectos. Nosotros como veníamos trabajando el libro ‘El equilibrista Alarmista. El Gran Circo Mundial de las Emociones’, invitamos a nuestros alumnos a realizar una representación de ese circo con la actuación de las diferentes emociones. Algunos presentaron la tristeza, la angustia y la alegría. Se trató de una experiencia enriquecedora porque los chicos aprendieron a reconocer sus emociones y las formas de automotivarse. Fue una experiencia tan exitosa, que les escribimos a las autoras españolas, quienes quedaron muy contentas con la propuesta y nos pidieron fotos”.

Congreso

El Congreso fue emprendido por un grupo de docentes y tutores del Colegio Informático. Desde la organización indicaron que el evento superó todas las expectativas.

Al respecto, Natalí Miño sintetizó: “La idea de hacer este congreso surgió en el grupo de docentes del Colegio Informativo junto con una tutora, por lo que nos convocamos a generar espacio donde se puedan compartir enseñanzas y experiencias innovadoras, de convivencia escolar, y gestión institucional. La verdad es que superó las expectativas porque hace tres semanas se agotaron las entradas, recibimos a miles docentes de todo el país; inclusive, una delegación de Brasil. Esto demuestra que los docentes están interesados en mejorar sus prácticas”.