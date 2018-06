A tres semanas de las vacaciones de julio, las agencias tienen micros casi cubiertos

En la provincia de Corrientes, al igual que en Buenos Aires, las vacaciones de invierno empiezan el 16 de julio (feriado) y terminan el 27. En otras provincias como Córdoba, Misiones y Mendoza comienzan el 9 y culminan el 20. A poco menos de tres semanas, desde las agencias de turismo comentaron a El Litoral que tienen algunos colectivos casi repletos hacia algunos destinos clásicos como Salta o Cataratas y que la suba del dólar no incidió en el costo de los paquetes, aunque sí en los pasajes aéreos.

“Tenemos varios paquetes reservados, muchos van a Mendoza y Cataratas y otros a Bariloche. Desde el mes de febrero estamos reservando para las vacaciones de invierno. Todavía no completamos el colectivo porque generalmente algunos se deciden una semana antes de viajar”, comentó Eugenia Cáseres de Dejavú.

Desde Savona relataron que “se vendió bastante bien, a Merlo está completo”. “Tenemos otros destinos como Salta, Mendoza y Cataratas, todavía quedan algunos lugares. Hace un mes empezamos a vender y ahora se estancó un poco la venta. La gente pagó con tiempo y el dólar no afectó el costo de los paquetes turísticos, sí los internacionales; los destinos argentinos no subieron de precio”, aseguraron desde la agencia.

“La suba del dólar en el turismo nacional no afectó, los precios están fijos en lo que es por ejemplo excursiones, siempre son las mismas las que se ofrecen. Hay salidas muy cortas porque sólo son dos semanas. Perjudican las fechas de vacaciones, no coinciden con las fechas de los lugares de destino que algunos eligen”, contó Horacio Leconte de Quo Vadis.

En este sentido expresó que falta conexión entre Turismo y Educación en cuanto a la definición de fechas, ya que por ejemplo en Cataratas, Misiones, uno de los destinos más buscados, el receso invernal inicia antes.

“Los viajes al exterior fueron contratados con anterioridad. Tenemos salidas el 4 y 5 de julio a Disney y Nueva York. Respecto a los costos, los destinos nacionales no fueron afectados. Estamos a tres semanas y los que tenían previsto viajar ya tienen su pasaje. Por otra parte, también hay una desorganización de parte de quien viaja, algunos reservan el hotel y luego compran el pasaje”, señaló Leconte.

Por su parte, Cáseres comentó que “el dólar modificó el costo del aéreo, no lo que es alojamiento”. “La persona que reservó y canceló no tiene que pagar diferencias, sí a quien le quedó un saldo y debe cancelar el viaje aéreo, ahí se cobra la diferencia”, explicó y agregó que “se vendió un poco menos que el año anterior pero esperamos que muchos vengan días antes del inicio de sus vacaciones”.

De acuerdo al calendario escolar, las provincias que coinciden en la fecha con Corrientes son: Buenos Aires, Catamarca, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chaco, Chubut, Formosa Jujuy y Santa Cruz. Las que inician el 9 o el 10 son Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, La Pampa, La Rioja, Tucumán, Neuquén y San Luis.

A la vez, Salta comienza el 3 y finaliza el 14, al igual que Santa Fe. No se conoce la fecha en San Juan.

En Corrientes, el 16 es feriado provincial en honor a la Virgen de Itatí, por lo que las vacaciones comienzan el 17.