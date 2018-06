Agónico triunfo de Brasil que lo deja en carrera hacia los octavos

El seleccionado de Brasil, pentacampeón del mundo y candidato al título, le ganó ayer de manera agónica a Costa Rica por 2 a 0 con goles convertidos en el final del encuentro, quedando así a un paso de alcanzar la clasificación para los octavos de final.

El cotejo, por el Grupo E, se jugó en el Zenit Arena de San Petersburgo y los goles brasileños fueron convertidos por Philippe Coutinho a los 90’ y Neymar en el sexto minuto adicional.

Por un lado, Brasil, que tiene a un “astro” como Neymar y varios “satélites” como Marcelo, Paulinho, Willian y Philippe Coutinho. Todo el funcionamiento del pentacampeón mundial depende de la jerarquía de ellos, bien secundados por el resto de un equipo que no desentona a la hora de la productividad.

Por el otro, Costa Rica, un equipo que sabe sus limitaciones y, teniendo como base esa premisa, confió en su arquero estrella del Real Madrid, Keylor Navas, en una línea defensiva compuesta por cinco hombres, y un jugador cerebral e inteligente como Bryan Ruíz, del Sportin Lisboa portugués.

En el primer tiempo, que culminó con un meritorio empate sin tantos para los ticos, Brasil optó por desequilibrar con Neymar por la izquierda, con Willian por la derecha, en tanto que la ofensiva se completó con el tridente Paulinho, Coutinho y Gabriel Jesús, como 9.

Costa Rica jugó con cinco en el fondo, pero no fue en los primeros 45 minutos un equipo; sólo apostó a aguantar los ataques brasileños, puesto que cuando pudo se defendió con la posesión del balón y contraatacó con velocidad.

En el segundo tiempo todo fue brasileño, Costa Rica no pudo manejar el balón frenando el ritmo del rival y en ello tuvo mucho que ver la merma en el rendimiento de Ruíz, y la imagen de Navas en el arco costarricense comenzó a agigantarse.

A los 38 minutos, se produjo un hecho histórico cuando el árbitro holandés Bjorn Kuipers sancionó un tiro penal para Brasil por una infracción sobre Neymar, pero tras consultar con el Video de Asistencia Arbitral (VAR, la sigla en inglés) decidió no concederlo al interpretar que el crack brasileño fingió una infracción de Giancarlo González.

El empate asomaba como cosa juzgada, parecía que Costa Rica consumaba una heroica gesta con enorme dignidad y un fantástico Navas, pero por algo Brasil es Brasil y sus estrellas pueden desequilibrar hasta en la última jugada.

A los 90 minutos, Philippe Coutinho logró el ansiado 1 a 0, luego de que Douglas Costa bajó con un cabezazo el balón el área, no logró controlarla Gabriel Jesús y el jugador del Barcelona español con un derechazo venció a Navas.

Ya con la diferencia consumada, Brasil se liberó y alcanzó a estirar la diferencia a través de Neymar en el sexto minuto de descuento y marcando un 2-0 que parecía lejano a los 90 minutos, antes de que Philippe Coutinho desatara la euforia brasileña.

Brasil volverá a jugar el miércoles próximo ante Serbia en Moscú por la tercera fecha, que se completará con Suiza-Costa Rica en Nizhni Nóvgorod.