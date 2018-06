Camau: “Estoy en contra del aborto, el derecho a la vida se inicia desde la concepción”

El senador nacional Camau Espínola se pronunció sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en la Cámara de Diputados. “Hace tiempo fijé posición al respecto, estoy en contra”, dijo a Radio Sudamericana.

“Entiendo que el derecho a la vida es desde la concepción”, sostuvo y subrayó que lo positivo es el debate en el marco del respeto.

“Me parce interesante el debate, que haya respeto y diálogo, siempre acompaño el derecho de la mujer, pero siento que la ley debe analizarse”, agregó.

El senador trazó un panorama para 2019 y propuso: “Hay que pensar en una alternativa hacia el futuro, que pueda afrontar las problemáticas del país y sacarlo adelante. No es sólo en un candidato, también en un gran equipo que pueda presentar un gran plan económico”.

“Hoy terminamos en el FMI, que es algo muy malo, aunque el Gobierno nacional lo presente como una solución. En estos dos años y medio tenemos el mismo déficit que cuando asumió el Gobierno en 2015, pero con una mochila de una deuda enorme. Quien asuma en 2019 tiene que tener la capacidad de poder conducir, de poder negociar y también plantear un modelo de desarrollo para la Argentina. Si el país no se desarrolla y no crece nuestro nivel de PBI, con el nivel de deuda que tenemos vamos a necesitar muchos años para salir adelante”, explicó.