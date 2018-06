En alerta por la crisis de la textil que emplea a 465 personas, convocan a una marcha

Desde el sector textil sostienen que si no se cierran o limitan las importaciones de los productos que ellos confeccionan, no podrán superar la crisis que están atravesando hace tiempo. Esta problemática existe en las diferentes industrias que funcionan en el país y en el caso de Bella Vista tiene preocupadas a más de 400 familias que trabajan en Alpargatas. Por eso, la Asociación Obrera Textil local anunció que adhiere al paro nacional convocado para el lunes por la CGT y además invitaron a la comunidad en general a participar de una movilización desde la sede sindical hasta la plaza central de la ciudad.

Sobre esto, el delegado en Bella Vista de la citada entidad, Roberto Vandecaveye, expresó a El Litoral que resolvieron sumarse a la medida convocada por la Confederación General del Trabajo porque a medida que transcurren los días aumenta la preocupación de quienes trabajan hace 10, 20 o más años en la citada firma comercial.

Es que “hace al menos dos años que a partir del 23 de diciembre, no se trabaja por cuatro meses y esto representa una merma del 30% en el sueldo”, señaló Vandecaveye. A eso se sumó que en el 2017 también le dieron vacaciones anticipadas.

“Da mucha tristeza ver las máquinas paradas, trabajadores sin poder realizar sus actividades habituales. Sucede que ya no se puede seguir produciendo como antes, porque ante la merma considerable de ventas debido a que no se puede competir con los productos que ingresan de afuera, los depósitos de la sede en Buenos Aires están con exceso de stock”, graficó el delegado bellavistente.

Esta situación, sostuvo, es la que perdura en gran parte de las jornadas desde que comenzó el año. Y como consecuencia de ello, la empresa ya despidió a ocho empleados, mientras que otros 15 aceptaron adherirse al sistema de jubilación anticipada. En este último caso se trata de quienes ya tienen más de tres décadas de aportes pero aún le resta uno o dos años para cumplir 65 años, la edad requerida para jubilarse.

Pero ahora, además “nos acaban de informar oficialmente que a partir del 16 de julio, adelantarán 15 días de vacaciones a todo el personal. O sea el receso que por lo general se brinda a partir de diciembre”, aseveró Vandecaveye. Al mismo tiempo remarcó “que los trabajadores están muy preocupados. Estamos hablando de 465 familias”.

Por eso, la delegación local de la Asociación Obrera Textil resolvió adherirse al paro nacional convocado por la CGT para manifestar su disconformidad con las políticas económicas implementadas por la actual gestión.

“También vamos a marchar. El lunes a las 10 partiremos desde la sede local del gremio ubicado a la vera de la Ruta 27 e iremos hasta la plaza central de la ciudad. Y allí vamos a leer un documento en el que vamos a contar cuál es la situación de la empresa y por qué estamos tan preocupados”, comentó Vandecaveye, quien concluyó: “Invitamos a todos los bellavistenses a sumarse a esta movilización”.