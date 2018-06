Messi en su laberinto

Lionel Messi fue entronizado como el “salvador” de este Seleccionado argentino desde siempre, y a fuerza de ejercer ese rol se terminó constituyendo en el inconfesable “plan A” de cualquier entrenador que pasó por el equipo nacional, algo que quedó claramente expuesto en este Mundial de Rusia, donde no es ni por asomo el jugador que en realidad es, y por eso el representativo nacional está como está, peligrando seriamente su pase a octavos de final con una pésima fase de grupos.

Cada vez que Messi tiene un bajón, que son las menos, la pregunta surge sola: ¿que le pasa a Lío? y la respuesta siempre es la misma: dejó un poco de ser extraterrestre, como lo definió Alfio Basile, y se volvió terrenal adentro de la cancha, donde todos lo consideran de otro planeta.

Sin embargo, esta vez esa mutación le pasó en el momento más inoportuno de la historia, en una Copa del Mundo que puede ser la última para él y para toda esta generación de futbolistas que lo acompaña vistiendo la camiseta albiceleste desde hace 10 años.

Su natural rebeldía futbolística, ese liderazgo ejercido por obra y gracia de ser el mejor que juega a la pelota en el grupo, como pasa en el barrio cuando el capitán es designado por eso, pese a no tener el carisma necesario para llevar la cinta, no vinieron a Rusia. Se quedaron quien sabe dónde.

Si tiene problemas personales, que no parece, los está sufriendo en el lugar menos deseado. Pero todo parece pasar por otro lado, por el de la desilusión, por el de comprobar que Argentina no tiene esta vez las condiciones futbolísticas individuales ni mucho menos grupales que le permitan pelear mano a mano con los grandes candidatos un título que parece alejarse definitivamente de su vida.

En alguna medida, él mismo ya lo había anticipado antes de viajar a Rusia, cuando resaltó que los argentinos debían ser realistas y reconocer que el seleccionado nacional no llegaba a este Mundial como candidato ni mucho menos.

Incluso puso por encima del equipo albiceleste a varios candidatos como Alemania, Brasil, España y hasta a la propia Francia, que sería seguramente el rival a enfrentar en Kazán si Argentina tiene la fortuna de acceder a los octavos de final como segundo del Grupo D detrás de Croacia.

Claro que una cuestión son las impresiones previas y otra muy distinta comprobar in situ que lo imaginado se vuelve una lacerante realidad. El día a día en Bronnitsy le cambió el ánimo y le limó la ilusión a “Lío”, para quien los estados de ánimo pesan mucho y lo condicionan en lo futbolístico.

Es que chocarse de frente con la verdad y advertir lo lejos que está este equipo de aspirar a algo importante en esta Copa del Mundo es muy duro, y aunque intentó modificar esa realidad contra Islandia, cuando no pudo lograrlo se lo vio abatido, derrotado, confesándole a Télam en el vestuario, después del 1 a 1 y el penal errado que “sólo” quedaba intentar “levantarse”, aunque dicho esto con la boca, mientras que su mirada indicaba todo lo contrario.

Y ese gesto fue el que lo acompañó ayer durante todo el partido, cuando se dejó acorralar dentro de ese “ring” demarcatorio que le armó Croacia para tenerlo entre las cuerdas durante los 90 minutos sin dejarlo mover, con cuatro rivales controlándolo en un rectángulo perfecto. Pero antes Messi hacía valer su condición de mejor del mundo y quebraba todas las barreras. Ahora parece que solamente desea volverse cuanto antes a casa.