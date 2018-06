Posibilidades de clasificación que tiene la albiceleste

El seleccionado argentino de fútbol se clasificará a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 si vence el martes 26 a Nigeria e Islandia no le gana a Croacia en la última fecha del grupo D.

El triunfo de los africanos ayer sobre los islandeses (2-0) representó una buena noticia para el equipo de Jorge Sampaoli, que siguió el partido desde la concentración de Bronnitsy después del duro golpe por la goleada que le aplicó Croacia (0-3).

Jugadas dos fechas en la zona, los croatas -ya clasificados- lideran con seis puntos; Nigeria se ubica segundo con tres; Islandia y Argentina cierran con uno, con mejor diferencia de gol para los europeos (-2 contra -3).

De esta manera, si Argentina le gana a Nigeria e Islandia no suma tres unidades ante Croacia, la “albiceleste” conseguirá su boleto a octavos de final por puntos, sin atender otras variables.

La clasificación incluso podría darse con una victoria de ambos, pero en ese caso Argentina tendrá que ganar como mínimo por dos o más goles de diferencia de los que logren en un eventual triunfo los islandeses ante los balcánicos.

Si lo hiciera apenas por un gol más, Argentina e Islandia quedarán igualados en diferencia de tantos y entonces tallará el criterio de juego limpio. En ese rubro, los europeos sacan ventaja hoy porque tienen menor cantidad de jugadores amonestados (0 contra 3).

En cualquier caso, Argentina sólo podrá clasificarse como segundo del grupo D y jugaría octavos de final el sábado 30 a las 11 en Kazán ante el primero del grupo C (Francia o Dinamarca).

Otro dato alentador para Argentina resulta la necesidad de Croacia de sumar al menos un punto ante Islandia para asegurarse el primer puesto del grupo D, sin depender de otros resultados.

Es que si Croacia perdiera con Islandia y Nigeria goleara a Argentina, los africanos podrían arrebatarles el primer lugar de la zona por diferencia de gol, que hoy favorece a los europeos (+5 contra 0).

Los dos partidos se jugarán el martes próximo desde las 15. Argentina-Nigeria se disputará en San Petersburgo e Islandia-Croacia lo harán en Rostov.

Ambos cruces tienen antecedentes recientes: Nigeria goleó a Argentina 4-2 en un amistoso disputado el 14 de noviembre del año pasado en Krasnodar (Rusia). En ese partido, pactado con seis cambios, participaron once jugadores presentes hoy en el éxito de Volgogrado.

Los europeos, por su parte, compartieron grupo en las Eliminatorias con un saldo de una victoria por lado.

Los croatas vencieron como locales 2-0 el 12 de noviembre de 2016 y los islandeses se quedaron con la revancha por 1-0, el 11 de junio de 2017.

Islandia fue el ganador de la zona por dos puntos de diferencia, logró el pasaje directo a Rusia 2018 y obligó a los croatas a jugar un repechaje ante Grecia para lograr un cupo en el Mundial.