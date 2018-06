San Lorenzo completó su obra y es tricampeón de la Liga Nacional

San Martín no pudo evitar la consagración de San Lorenzo que, a fuerza de títulos, va camino a marcar una época en la Liga Nacional de Básquetbol. Anoche en el sexto juego disputado en el Fortín Rojinegro, el equipo de Boedo derrotó al dueño de casa por 72-56 y selló la final 4-2, lo que le posibilitó la conquista del tricampeonato argentino.

La paridad en el juego se mantuvo durante los dos primeros parciales, en los que San Martín contrarrestó la intensidad física del Ciclón, y el dominio en los tableros de la visita, gracias a la labor de su perímetro y a buenos porcentajes de cancha (48%) y de tres puntos (50%).

Una seguidilla anotadora de “Penka” Aguirre y de Gabriel Deck adelantó por primera vez a San Lorenzo (12-21) promediando el segmento inaugural. Pero San Martín cerró el parcial con una racha 8-0 (que incluyó un triple convertido por Jonatan Treise más un doble sobre la chicharra de Leonardo Mainoldi) y quedaron 20-21.

El Rojinegro consiguió anotaciones rápidas al comenzar el segundo cuarto, conducido por un revulsivo Lucas Faggiano (6 puntos seguidos, para ponerse arriba 29-27). El juego físico de la visita le permitió tomar rebotes ofensivos, segundas opciones y viajar seguido a la línea (11-13 durante la primera mitad del partido), contando con Javier Justiz Ferrer y Deck como sus líderes anotadores. Una doble acción positiva de Matías Lescano, que incluyó una tapa, corrida y posterior triple (36-35), fue rápidamente disipada por un par de pérdidas del local que San Lorenzo no desaprovechó para cerrar el parcial 36-39, gracias un doble del canadiense Joel Anthony.

El juego comenzó a tomar un giro favorable para el Ciclón a partir del tercer cuarto. Luego de un comienzo errático por parte de ambos, el visitante tomó el protagonismo y metió un parcial 13-4 que le permitió alejarse por 12 (40-52). El Rojinegro bajó su efectividad de campo y ya no pudo hacerle frente a la intensidad defensiva de su oponente. No obstante, un doble de Treise sobre el cierre alimentaba alguna reacción (43-52).

Pero San Lorenzo no dejó margen para ninguna recuperación, ya que siguió dominante en los tableros (64 rebotes en total) y desde lo físico (Leonardo Mainoldi y Justin Keenan se vieron forzados a salir con cinco faltas personales). Fortalecido en defensa, sólo permitió 20 puntos de San Martín en la segunda parte del juego, y conducido en ataque por Deck y el cubano Justiz Ferrer, el Ciclón completó su obra y celebró el tricampeonato luego de una sólida victoria de 72-56.

Su máxima figura, el alero santiagueño Gabriel Deck, recibió el premio al Jugador Más Valioso de las finales tras firmar anoche una planilla con 21 puntos y 13 rebotes.