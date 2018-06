Se reúne la Convención radical y Ricardo apura acuerdos para presidir el partido

n La Convención de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunirá hoy a las 10, en el Salón Lapacho del Club San Martín. Se analizarán varios temas como los cambios a realizar para la conformación de las próximas autoridades, para respetar la ley de paridad de género. También se comenzará a hablar de las internas y cobra fuerza las intenciones del ex gobernador Ricardo Colombi de presidir el partido.

En el cónclave también se definirán cuestiones referidas a las afiliaciones y se contará con la presencia de legisladores provinciales, nacionales, el gobernador Gustavo Valdés quien emitirá un mensaje y autoridades del Comité Nacional.

Además se repasarán algunos puntos de los ejes del debate que brindó el politólogo Sergio Berenztein, que el martes expuso una charla para los radicales capitalinos.

La convocatoria, emitida por el secretario Marcos Amarilla y el presidente de la Convención provincial de la UCR, Henry Fick, se da en un contexto de acuerdos y sin conflictos internos.

El documento, que invita a los miembros de la dirección provincial, consigna una serie de actividades para el encuentro.

El orden del día anticipa que, en primer lugar, se corroborará el quórum y luego se buscará aprobar el acta de la reunión anterior. Posteriormente, se hará el informe de las modificaciones para la conformación de las próximas autoridades partidarias, contemplando la Ley Nº 27.412 de Paridades de Género en ámbitos de representación política, y requisitos de presentación de fichas de afiliaciones, según las resoluciones de Juzgado.

La jornada también incluirá la presentación de los informes que darán a conocer los legisladores radicales, tanto provinciales como nacionales. No descartan que otros temas también sean parte de la agenda.

Según trascendidos, la fecha de la interna sería en noviembre, con el objetivo de comenzar el nuevo año con las nuevas autoridades.

También es un hecho que el ex gobernador Ricardo Colombi tiene intenciones de presidir el partido y tendría el camino allanado para lograrlo.

Colombi sucederá al senador Sergio Flinta, que preside la fuerza desde su normalización en 2010. Antes lo había hecho hasta 2007, cuando la fuerza fue intervenida. Desde 2010, el radicalismo esquivó el enfrentamiento interno, pese a que existían dos sectores claramente antagónicos: el ricardismo y los ex arturistas o radical del ex Frente de Todos.

La facción antiricardista era integrada por el senador Noel Breard; Armando Aquino Britos y Rodolfo “Rudy” Fernández.

Tiempo después el propio Arturo Colombi fue oficialista y volvió al ruedo político en 2013 de la mano de su primo Ricardo.

También Breard limó asperezas y hoy es un alfil clave para el Gobierno.

Estrategia

El politólogo Sergio Berensztein habló sobre el horizonte del radicalismo en un encuentro de la UCR Capital.

“El segundo semestre estará marcado por un fuerte trabajo en cada uno de los comités seccionales”, anticiparon. La actividad fue el lanzamiento del cronograma de actividades previsto para este año.

Luego de las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Comité Radical capitalino, Norberto Ast, y a sala llena, Berensztein disertó sobre la situación mundial y nacional en términos económicos y las perspectivas del radicalismo.

El politólogo ahondó en la relación de los países de la región entre sí, y las nuevas reglas que impone hoy Estados Unidos. Analizó en profundidad la realidad económica nacional y por último se centró en el horizonte de la UCR.

El cierre estuvo a cargo de Sergio Flinta, titular del Comité provincial, quien ponderó la amplia convocatoria de este encuentro y destacó la puesta en marcha de las actividades seccionales.

Estuvieron presentes en la ocasión, los convencionales de la UCR por la Capital, funcionarios municipales y provinciales del radicalismo, y legisladores provinciales y nacionales.

El cronograma establecido para el segundo semestre del año prevé un fuerte trabajo en cada uno de los comités seccionales, buscando afianzar aún más la presencia territorial de la UCR.