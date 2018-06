Tassano aseguró que “muy pronto” Macri anunciará el plan de desarrollo costero

El intendente capitalino, Eduardo Tassano, confirmó que el presidente Mauricio Macri será el encargado de anunciar el plan de desarrollo costero para Corrientes, Capital. “Se presentará muy pronto ante la comunidad, la sociedad y la prensa el desarrollo del Plan Costero. El Presidente lo debe anunciar”, dijo el Jefe comunal.

Semanas atrás, el Intendente y el gobernador Gustavo Valdés fueron recibidos por Macri en Casa Rosada para avanzar con los pormenores del plan. En este marco, se pretende la refuncionalización de la Unidad Penal N° 1 y el traslado de los internos a un nuevo edificio. También se plantean reformas en el ex Regimiento N° 9, como así inversiones en la zona del puerto y de la Dirección Nacional de Vías Navegables. El plan lleva por nombre Aguas Brillantes.

“Nación ya aseguró que no se van a tocar obras del Norte argentino incluidas en el Plan Belgrano”, aseguró Tassano en una entrevista radial. Esto, en referencia a los recortes previstos en las inversiones directas, como parte de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, el Jefe comunal no desestimó la posibilidad de una mejora salarial, dado el escenario de mayor inflación. Además, reconoció que el Municipio está en paritarias. Cabe señalar que el sindicato prevé la reanudación de las conversaciones a partir de agosto, tal como se plantea en el acuerdo firmado en marzo entre las partes.

“Queremos ser responsables. Estamos en plena paritaria y cumpliendo los porcentajes establecidos en ella. Ahora, el país está tomando un esquema de estabilización y estoy seguro de que será así en el futuro. Si eso se ubica y recalculamos nuestras posibilidades, se analizará el tema porque esta devaluación repercutirá en el bolsillo de todos”, señaló Tassano.