“El más importante en 8 años”

A horas del paro general del lunes, uno de los titulares de la CGT anticipó que será la huelga general “más importante de los últimos ocho años", y abrió la puerta a una etapa de "mayor conflictividad" si no se corrige el rumbo económico.

“Un paro se construye, no se aprieta el botón y aparece el paro”, señaló Juan Carlos Schmid, uno de los tres líderes de la CGT, y enumeró las últimas movilizaciones: tres en mayo y la del 1° de junio a la Plaza de Mayo.

"Va a ser el paro más importante de los últimos siete u ocho años. Descuento que va a ser una medida muy contundente", agregó el titular del sindicato de Dragado y Balizamiento a FM La Patriada.

"Uno de los puntos que llevó al fracaso la negociación con el Gobierno fue que nosotros estábamos solicitando, y lo seguimos haciendo, una reapertura general de las paritarias”, dijo, “para compensar la pérdida del poder adquisitivo”.

Y además, “que no haya ningún tipo de limitación", remarcó el líder sindical más duro de los tres referentes de la CGT.