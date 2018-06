Conductores de ambulancias reclaman su recategorización a través de una ley

En Corrientes se desempeñan al menos 2 mil conductores de ambulancias. Sin embargo, quienes están en planta permanente están categorizados como personal de limpieza o “peón de patio” porque no están contemplados en la Ley Provincial N° 4.067 Estatuto del Empleado Público de la Provincia. Por este motivo, los trabajadores del sector reimpulsan un proyecto de modificación de la normativa para que se reconozca dicha tarea.

En junio, a través del reciente Sindicato de Conductores de Ambulancias de Corrientes (Sicacor), se presentó ante la Cámara de Diputados un pedido de tratamiento de un anteproyecto de ley de reforma del Estatuto, para que incluya en el escalafón la categoría de conductor de ambulancias. Según informó a El Litoral su secretario general, Walter Araujo, ésto obtuvo luz verde de asesoría legal de la Gobernación. No obstante, continúan las gestiones ante el Ministerio de Salud y en la Legislatura.

“La ley data desde 1986 y no se contempla la tarea del conductor de ambulancia, siendo que es una actividad que requiere de especialización”, indicó Araujo. Este es el caso de Jorge Velázquez, quien hace diez años trabaja en la Dirección de Emergencias Sanitarias, es rescatista y conductor. Se inició como bombero y con su entrenamiento, más una tecnicatura superior, se recibió de paramédico. Actualmente atiende casos de emergencia de distinta gravedad. Básicamente, su tarea diaria es la de salvar vidas.

De igual modo sucede con Leonel Ledesma, quien acompaña al cuerpo ad honorem. Es rescatista y mantuvo un entrenamiento para desempeñarse como conductor.

El anteproyecto que presentaron los conductores de ambulancia consiste en la incorporación al artículo 255 de la Ley Provincial 4067, el párrafo “y vehículos especiales”, lo cual habilitaría que este género se pueda incorporar a los conductores de ambulancias, de camión de bomberos, etc.

La iniciativa, además, contempla un modelo de reglamentación en el cual se establecen las categorías (un total de ocho), como así, funciones del conductor de ambulancias.