Decomisan $120 mil en contrabando

Allanamiento. Las mercaderías no contaban con el control aduanero.

Tras un allanamiento a un comercio de la localidad de Bella Vista, la Prefectura Naval Argentina secuestró mercadería de origen extrajero valuada en unos 120.000 pesos que no contaba con el estampillado de control aduanero.

De acuerdo a las averiguaciones, el procedimiento realizado el viernes en horas de la mañana por infracción al código aduanero es como resultado de una investigación sobre el contrabando de mercaderías tarea que le permitió llegar hasta un local comercial de esa ciudad y luego de obtener la correspondiente orden judicial fue allanado por los federales. Luego de efectuar la requisa al interior del lugar, los efectivos constataron que allí se comercializaban indumentarias y otros elementos de origen extranjeros.

Al inspeccionar al propietario, este no pudo justificar la procedencia legal de la mercadería ya que no contaba con documentaciones de donde fue adquirida y además ingresaron al país sin el control de la Aduana.

Ante estas irregularidades se procedió al secuestro de la totalidad de los productos de origen extranjeros en una suma aproximada a los 120.000 pesos.

Posteriormente, se efectuaron actas de infracción al propietario, los elementos secuestrados fueron trasladados por personal de la Afip-DGA a las instalaciones que poseen en la ciudad de Goya.