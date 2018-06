En los escenarios de Hércules y del Centro de Educación Física N° 1 se completará hoy la actividad de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón. Se jugarán partidos por la undécima fecha de la A y por la décima tercera jornada del ascenso.

Hoy

Cancha de Hércules

9.45: Centauro vs. D. Perú (C)

11.00: Olimpo vs. El Santo (C)

12.00: Submarino vs. Sur (C)

13.00: Lunes Culturales vs. Libertad (C)

14.00: B. San Martín vs. Don Ocho (B)

15.00: Internacional vs. El Decano (B)

16.00: Mayorista vs. Jaguares (B)

17.00: Talleres vs. San Benito (B)

18.00: Marmolería vs. D. Dengue (A)

19.30: Real Unión vs. Victoria (A)

21.00: Complejo Oriana vs. Pinta Futsal (A)

22.30: Bañado Norte vs. Comunicaciones (A).

Cancha del CEF N° 1

9.45: Acero Puro vs. H. Hawai (C)

11.00: Hebraica vs. Cofradía (C)

12.00: B. 17 de Agosto vs. Los Troncos (C)

13.00: Juan de Vera vs. Juniors (C)

14.00: Aplanadora vs. Imperio (C)

15.00: Islas Malvinas vs. D. Cichero (B)

16.00: Boca Unidos vs. Sportivo (B)

17.00: Gafa vs. San Gerónimo (B)

18.00: Primos vs. Fénix (A)

19.30: Pingüinos vs. El Cosmos (A)

22.30: P. Romero vs. Olimpia (A).