Ingrato cierre de Los Pumas en el final de ciclo de Daniel Hourcade

Bruno Ariel Giménez

bgimenez@ellitoral.com.ar

Resistencia.

Enviado especial

El público no falló. Casi 20 mil personas, entre ellas miles de correntinos, colmaron las gradas del Estadio Centenario de Resistencia (Chaco). Sin embargo, el espectáculo no fue completo. En el rectángulo de juego el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cumplió una de sus peores actuaciones. Frente al representativo de Escocia, en lo que fue el tercer test match de la ventana de junio, perdió por 44 a 15, con un parcial de 36 a 3.

Al cabo de 15 minutos el representativo visitante ya se imponía por 21-0. Inesperado, duro. Escandaloso, ya que la vía de gol de los visitantes fue sencilla, muy poco tuvieron que trabajar para perforar una inexistente defensa argentina. Sin tackles, sin reacción.

Cuando se lo propuso y con muy pocos argumentos, la visita volvió a sacar ventaja y así se fue al descanso con una ventaja de 36 a 3.

Se esperaba otro matiz del combinado local. El público se lo merecía, que inclusive tuvo que soportar la lluvia.

Era el último partido de Daniel Hourcade al frente de Los Pumas. Pero tras atravesar una semana “revolucionada” como lo dijo el capitán Agustín Creevy, su plantel no tuvo reacción en el complemento.

El único jugador argentino que se destacó fue el wing Bautista Delguy que intentó generar espacios en sus ataques, pero no fueron suficientes para llegar al try.

Encima en el complemento los escoceses no bajaron la intensidad y siguieron con el dominio del match, para concretar una buena victoria pensando en el ranking.