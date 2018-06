Mercedes: denunció que el padrastro habría abusado de su hija de 12 años

En Mercedes, una mujer denunció que su hija de 12 años fue abusada por el padrastro quien permanece por estas horas como prófugo de la Justicia.

La mujer de nombre Sabrina admitió de manera pública que por los reiterados hechos de abuso sexual su hija ahora está embarazada.

Señaló ante FM Impacto de Mercedes que “hace meses venía ocurriendo pero mi hija no me contaba nada porque el la tenía amenazada con que me iba a hacer daño. Esto le contó a su tía que es mi hermana menor”, explicó.

Ni bien tomó conocimiento señaló que fue a radicar la denuncia ante la Comisaría Primera.

El hecho sucedió en un domicilio del barrio Sagrada Familia. “Teníamos una casita allí en la zona sur, la cual quedó en medio de unas viviendas que se están construyendo por la Batalla de Salta”, puntualizó.

La indignación de la mujer se da porque el acusado evadió un cerco policial. “La casita tenía una sola ventana y por ahí se escapó de la policía”.

En relación con el hecho, la víctima fue llevada al hospital local donde le realizaron los exámenes médicos para determinar el abuso.

Otros medios de prensa locales también detallaron situaciones vinculadas con el mismo hecho.

DiarioMercedes.com informó sobre este lamentable hecho que “el hombre sindicado y vinculado a la causa sería el padrastro, y además del abuso habría amenazado a la madre de la menor”. Estos datos fueron ratificados por la propia mujer que habló de manera pública.

Contó además que su hija por estas horas se halla junto a su ex marido que es el papá biológico de la nena, quien vive en cercanías del zoológico.

Señaló además que implora que se haga justicia y lo detengan al presunto abusador a quien tildó de “delincuente”.

Se quejó por otra parte del accionar policial, ya que le dijeron que no pueden actuar porque carecen de una orden de allanamiento. En tal sentido reiteró la indignación que le generó que el sujeto se haya escapado del cerco policial por la única ventanita que tenía la pequeña casa.

Por el momento esta persona está prófuga, situación que preocupa a las autoridades policiales y a los familiares de la víctima.