Ruidosa marcha por las dos vidas

El “Percusionaso por las dos vidas”, evento organizado en rechazo al aborto legal, se hizo sentir ayer en un tramo de la costanera “General San Martín” con el retumbar de los tambores, bombos, redoblantes, cacerolas y hasta bocinazos de los conductores que pasaban por la zona. La movilización, que comenzó en el parque Mitre, tuvo una primera parada frente al monumento de la madre y el recorrido culminó en el parque Cambá Cuá.

Participó un centenar de personas, la mayoría asistió con banderas de Argentina, camisetas de la Selección y se multiplicaron los pañuelos celestes (nuevo símbolo pro vida).

Se trató de la primera movilización realizada tras la media sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. De hecho, en la oportunidad, el encuentro pareció adquirir un tinte de reclamo y demanda a las autoridades públicas. “Tienen que buscar soluciones que no vulneren el derecho a la vida. Con el aborto legal, el Estado se convierte en un tirano con el poder de disponer de la vida de los más débiles”, fueron una de las frases enunciadas en medio de la marcha.

Además, para incentivar una mayor participación popular, desde la organización tienen previsto que la movilización se replique de manera permanente cada sábado de por medio. La próxima tendrá lugar el 7 de julio.

Escenarios

Desde las 16.30, el Parque Mitre fue el punto de concentración. Allí reunieron las telas celestes y los marcadores para diseñaron unos pañuelos que llevaban la leyenda: “Salvemos las dos vidas”.

A las 17 arrancó la marcha con dirección al puerto, y no pasó desapercibida ya que el sonido de la batucada y las vuvuzelas atraían la atención hasta del más inadvertido. En este marco, la movilización fue sumando adherentes que acompañaban desde sus autos con un bocinazo o bien transeúntes que recibían los pañuelos celestes.

A las 17.30 llegaron hasta el Monumento de la Madre, marco en el cual se leyeron las razones por las cuales están en contra del proyecto IVE. “El aborto no respeta la libertad del no nacido. Va en contra de la igualdad porque se discrimina de manera injusta al no nacido, y va contra la fraternidad, porque al que no nació se lo considera un enemigo, amenaza o riesgo”, indicaron.

Cuando comenzó la llovizna, alrededor de las 17.45, culminó el evento en el parque Camba Cuá y los presentes coincidieron en continuar marchando por las dos vidas.