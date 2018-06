Santa Rita: la Comuna informó que las obras comenzaron y garantiza la atención sanitaria

Tras la protesta que realizaron los vecinos del barrio Santa Rita, el sábado a la vera de Ruta Provincial 5 en reclamo por inicio de las obras de refacción de la Sala de Atención Primaria de Salud (Saps), desde la Comuna informaron que los trabajos comenzaron y que actualmente se está recambiando el techo, arreglando el baño y también se está interviniendo en las paredes que tenían humedad.

Mientras que, en lo referente a la permanencia del camión sanitario en el barrio hasta tanto se habilite la salita, informaron que el móvil prestará atención médica hasta tanto la dependencia sanitaria sea rehabilitada.

En este contexto, El Litoral consultó al viceintendente Emilio Lanari sobre el estado de las obras en el Saps y dijo que “los trabajos se han iniciado; en este momento se está cambiando el techo, arreglando los baños e interviniendo en las paredes que presentaban humedad”.

Vale señalar que, al consultar sobre el presupuesto que va a demandar la refacción y el tiempo estimado, Lanari informó que esos datos pueden ser proporcionados por el secretario de Obras Públicas Martín Thouet, pero El Litoral no pudo comunicarse dado que el funcionario tenía el teléfono apagado durante la tarde de ayer.

En cuanto al funcionamiento del camión sanitario, dispuesto en la zona desde que se produjo el cierre de la sala de atención médica por las malas condiciones en la cual se hallaba la dependencia para prestar servicio, el viceintendente dijo que “el móvil permanece en la zona y presta servicio en el mismo horario que lo hacía la salita. Los profesionales están, los medicamentos también. No entendemos las versiones que circulan”.

En cuanto al choque que sufrió el móvil y el intento de robo de los aires acondicionados del mismo, de acuerdo a lo informado a El Litoral por Valeria, presidente de la Pro Comisión de Vecinos del barrio, Lanari sostuvo que “nosotros no pudimos constatar ninguno de los dos hechos, pero de todas formas solicitamos a la Comisaría de la zona que realice más patrullaje”.

“Es el único camión sanitario que tiene la Comuna y solicitamos a los vecinos que estén pendientes y nos avisen cualquier inconveniente. Pero el móvil no se moverá hasta tanto se terminen las obras en la sala, que sólo está cerrada por las obras, pero no va a dejar de funcionar, solamente la estamos poniendo en condiciones”, aseveró.

En tanto, desde la barriada informaron a El Litoral que seguirán su plan de lucha hasta tanto vean que las obras se inicien. Y en este marco, desde el Foro de Organizaciones Vecinales alistan un pedido de informe que presentarán a la Comuna sobre el estado de obras y solicitando la prestación sanitaria hasta tanto el Saps sea nuevamente habilitado para la atención médica.