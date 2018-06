Sin transporte ni bancos por el paro de las centrales obreras

En el marco del paro convocado por la CGT para este lunes, no habrá colectivos, trenes, subtes, taxis, vuelos, ni bancos, entre otros servicios que adhieren a la medida de fuerza. Tampoco habrá clases en los colegios bonaerenses, ya que los docentes de Provincia adhieren a la huelga.

A través de Roberto Fernández, titular del gremio, la UTA confirmó la semana pasada que se sumaban a la medida de fuerza. Por su parte, los gremios que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentino (Masa), liderado por el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sasia, anunciaron que se plegarán al paro.

Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos, que incluye a siete gremios de la actividad y más de 18.000 trabajadores, confirmaron también su adhesión al paro, por lo que el lunes próximo no habrá vuelos. Fuentes gremiales confirmaron que el acatamiento a la huelga general contra la política económica de la administración de Macri afectará a entre 65.000 y 70.000 pasajeros que ya compraron sus pasajes.

Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb), en tanto, también se sumaron a la huelga y, por lo tanto, no habrá clases en las escuelas de la Provincia.

Por su parte, la conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) adhirió y convocó al paro. Un comunicado del Secretariado General Nacional firmado por su titular Sergio Palazzo, ratificó ayer que no habrá bancos y exigió “un urgente cambio de la política económica”.