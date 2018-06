Alerta de Cámara de Importadores

El presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (Cira), Rubén García, advirtió que en la actualidad "no hay mercado interno" en la Argentina y reclamó "atacar los costos que rodean al comercio y la producción". "Habría que atacar, para el bien del consumidor, los costos que el país tiene. El gran problema con el que nos encontramos es que la Argentina tiene mucha carga impositiva", consideró García.

En ese sentido, subrayó que "todo costo va al producto y eso hace que el producto argentino sea caro". Además, evaluó que debe haber "menos burocracia para que el comercio exterior despegue". "Hay problemas que subsisten, pero hubo avances", destacó el titular de Cira e insistió: "Se deben atacar duramente los costos que rodean al comercio y la producción". Así, analizó: "El mercado interno no tracciona, hoy no hay mercado interno". "Hoy por hoy cuando mirás tu plata, se va de las manos como el agua, entonces uno empieza a restringir cosas y te vas achicando", describió.