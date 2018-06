Colombi: “Los mismos sectores que promovieron el conflicto en 2005, lo intentan ahora”

El ex gobernador Ricardo Colombi aseguró ayer que “los mismos sectores que promovieron el conflicto político en 2005 (con su primo y gobernador, Arturo) lo intentan ahora” y apuntó a “empresarios, dueños de medios, periodistas, diarios y radios”.

“Yo no fui responsable de la ruptura en 2005, los responsables fueron empresarios, dueños de medios, periodistas y radios. Ahora lo intentan de nuevo”, denunció Colombi anoche, en el programa Equipo de Noticias, que se transmite por Canal 13 y conduce Carlos Simón.

Al ser consultado sobre los supuestos conspiradores, el ex mandatario insistió: “Ustedes saben quiénes son. Ustedes escuchan radios, ven los diarios, leen los artículos periodísticos”.

El actual senador también disparó contra la Iglesia al analizar la actualidad del Gobierno nacional. “Un sector de la Iglesia no está ayudando al Gobierno, dicen cosas que no ayudan, cuando antes no decían nada”, lanzó.

“Tampoco ayudan al Gobierno el famoso circulo rojo, mucho menos la oposición. Acá hay que entender que pese a quien sea Gobierno en 2019 la crisis se tiene que solucionar”, agregó.

Reiteró que “Macri volverá a ser presidente en 2019” con el apoyo del radicalismo.

Para cerrar se animó a hacer gala de sus conocimientos futboleros y dijo que “hay 45 millones de razones para que la selección esté en la situación actual”. Lanzó su receta para salir del conflicto: “Messi tiene que ir al banco y hay que poner juntos a Dybala, Agüero e Higüaín”.