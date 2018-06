Declara hoy la menor que dijo ser abusada por su padrastro, quien aún sigue prófugo

Esta mañana declara la menor de 12 años que manifestó haber sido abusada sexualmente por su padrastro, quien hasta anoche continuaba prófugo de la Justicia. Los padres de la víctima denunciaron que la Policía no realiza las tareas de búsqueda del depravado y amenazaron con iniciar ellos mismos, junto con vecinos, un operativo para dar con el paradero del abusador.

“Estoy indignado porque nosotros somos los que tenemos que estar vigilando para dar con este depravado. Pudimos saber que anoche (por el sábado) entró a su casa, sacó ropa y no hubo ningún policía que estuviera custodiando el lugar. Se llevó toda su ropa”.

“Recorrimos el barrio, las casas de sus familiares , pero nadie nos da una respuesta. En el barrio San Pedro está la casa de la abuela. Desconfío que puede estar ahí, pero como no hay orden de allanamiento, no podemos entrar”, explicó en declaraciones a Impacto Mercedes el padre de la víctima.

“Ahora, mi hija está conmigo. El lunes (hoy) tiene que ir a declarar en el Juzgado de Menores. Ella se encuentra bien, estoy tratando de darle confianza para que pueda hablar y sentir nuestro apoyo”.

“Hace un rato estuvimos en la Comisaría Primera, no nos quisieron atender. Si la Policía no se mueve, vamos a buscarlo nosotros. El caso se hizo público, pero nadie nos da una respuesta por parte de la Policía”, afirmó el padre de la menor.

Cabe recordar que el hecho se produjo en una vivienda del barrio Sagrada Familia de la ciudad de Mercedes, donde la menor reside con su madre y el padrastro.

De acuerdo con la denuncia que realizó la mujer, la adolescente de 12 años habría quedado embarazada debido a los continuos abusos por parte de su pareja, quien la mantenía amenazada.

La mujer relató que pudo conocer la pesadilla que atravesaba su hija, luego de que esta le contara lo ocurrido a una tía.

Según precisó la señora. el depravado fue cercado por la Policía, pero pudo escabullirse de los uniformados por una pequeña ventana y, al parecer horas, más tarde regresó a su domicilio para buscar toda su ropa.

El sujeto de 30 años acusado de abuso sexual permanecía, hasta el cierre de esta edición, prófugo.

La cifra

48

Fueron las horas transcurridas en la fuga del acusado de la Justicia en Mercedes.