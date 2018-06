El juez que condenó a integrantes de Los Monos se excusó de la causa luego de que balearan su domicilio

El juez que presidió el tribunal que condenó a integrantes de la narcobanda rosarina "Los Monos" se excusó de seguir participando en el expediente luego de que hace 20 días balearan la casa donde había residido junto con su familia hasta unos meses, informaron fuentes judiciales.

El juez penal Ismael Manfrín fundó su excusación en que las noticias periodísticas relacionan el ataque a tiros a su antiguo domicilio con su participación en el juicio oral a "Los Monos", por lo que dijo que perdería imparcialidad para tomar decisiones procesales.

Como la sentencia dictada el 9 de abril último aún no está firme, es el presidente del tribunal quien debe resolver sobre cuestiones vinculadas a la ejecución de la pena.

Fuentes judiciales explicaron que Manfrín tomó licencia y la semana pasada no integró un tribunal del que debía participar en otro juicio penal.

La noche del 29 de mayo último la vivienda de calle Italia al 2.100 donde el magistrado vivió hasta hace tres meses con su familia fue baleada por dos hombres que se movilizaban en una moto.

Ese tiroteo, que aún no está esclarecido y por el que no hay detenidos, se produjo el mismo día que el jefe de la narcobanda "Los Monos", Ariel Máximo "Guille" Cantero (29), fue trasladado desde Rosario hacia una unidad penal de Chaco.

En agosto del año pasado Cantero fue imputado por coacción agravada por las presuntas amenazas telefónicas a un juez de Rosario producidas un año antes, cuando estaba detenido en el penal de Rawson, Chubut.

La semana pasada se produjeron otros dos tiroteos a viviendas relacionadas a otro juez penal de Rosario, Juan Carlos Vienna, quien instruyó la causa de "Los Monos".