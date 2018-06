El peronismo acompañaría el presupuesto 2019, pero exigirá cambios por el ajuste

Pese a las críticas a la política económica del Gobierno y al apuro en buscar auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI), el peronismo no kirchnerista está dispuesto a aprobar la ley de presupuesto 2019 en el Congreso. Sin embargo, no lo votará a libro cerrado: no aceptará que el mayor peso del ajuste del gasto público, una de las condicionalidades del acuerdo con el FMI, recaiga sobre las espaldas provinciales. “Nunca es bueno dejar a un gobierno sin presupuesto”, enfatizan tanto desde Argentina Federal, el bloque que representa a los gobernadores del PJ, como del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. Esta postura, aunque conciliadora, no debería ser festejada de antemano por el Gobierno: el peronismo bien podría aprobar el presupuesto en general, pero luego imponer, a fuerza de votos, modificaciones en el texto que vayan a contramano de las previsiones oficiales sobre los recortes en el gasto. En el acuerdo que suscribió con el FMI, el Gobierno anticipó que, en aras de reducir el déficit fiscal, recortará las transferencias no automáticas a las provincias en un 0,6% del PBI desde este año hasta 2020. Esto implica una reducción del 74% en términos reales de esta partida, que incluye gastos para educación, salud, asistencia social, vivienda, agua potable y transporte.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció que pronto convocará a los gobernadores y a los legisladores de la oposición “a una mesa de trabajo” para discutir, entre otras cosas, el presupuesto 2019. Aún no hay fecha para la cita. “Cambiemos es un gobierno de minoría y necesita el acompañamiento de la oposición”, admitió Frigerio. Si la oposición retacea su apoyo, algunos actores del Gobierno agitan la amenaza de prorrogar la ley actual de presupuesto para distribuir el gasto a discreción.