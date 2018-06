En Bella Vista marcharán por la crisis textil y otras comunas no tendrán transporte público

A nivel nacional, hoy habrá un paro convocado por la CGT y la CTA. En el interior de Corrientes esto se traducirá de diferentes maneras. En el caso de Bella Vista incluirá una movilización para expresar la preocupación de más de 400 familias debido a la crisis que atraviesa una empresa textil que funciona en la ciudad. Mientras que en Libres y Goya estaría interrumpido el transporte urbano. Esto afectaría el funcionamiento de algunos organismos públicos, al igual que en otras poblaciones. En Alvear, por ejemplo, abrirá sus puertas el Banco Nación, pero no atenderá al público.

Tal como informó El Litoral en ediciones anteriores, la delegación bellavistense de la Asociación Obrera Textil cuyo representante, Roberto Vandecaveye, convocó a una marcha que partirá a las 10 desde la sede local hasta la plaza central. Allí leerán un documento para explicar a la comunidad en general su preocupación. Es que, recordaron, en lo que va del año fueron despedidos ocho trabajadores, otros 15 se adhirieron a la jubilación anticipada y a partir del 16 de julio, todo el personal tendrá vacaciones anticipadas.

En tanto, según lo comunicado ayer por Power Noticias, el transporte urbano de pasajeros estará interrumpido en Goya, lo cual afectaría la atención y el funcionamiento en varios organismos públicos. Similar situación se daría en paso de los Libres. “La empresa TIG y la de minibuses confirmaron que no habrá servicio urbano y también podría verse suspendido el internacional que presta la empresa Crucero del Norte”, indicaron en Todo Libres.

A la vez, de acuerdo con lo expresado por Filmaciones Anly, “el Banco Provincia de Corrientes trabajará normalmente. Asimismo, el Banco Nación Argentina abrirá sus puertas, el personal se presentará a su lugar de trabajo, pero no habrá atención al público”.