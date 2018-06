En la UCR avanzarán con la paridad y en el PJ pedirán que se trate en el Congreso

La equidad de género en la distribución de cargos en los partidos políticos nacionales se estableció tras la sanción de la Ley Nacional N° 27.412. También en las listas de candidatos a legisladores nacionales.

Sin embargo, la incorporación de esta ampliación de derecho fue paulatina en el interior de los cuerpos partidarios de Corrientes. La normativa nacional fue sancionada en diciembre de 2017 y se estableció la obligatoriedad para los sellos nacionales con representación en las provincias.

No obstante, a nivel local, tres partidos provinciales sumaron sus voluntades para cambiar su reglamento interno a los fines de fijar la paridad de género. Se trata del Partido Liberal, liderado por la diputada provincial y ex viceintendenta de Capital, Ana María Pereyra; Encuentro Liberal, presidido por el titular de la Cámara de Diputados Pedro Cassani; y Proyecto Corrientes, conducido por el vicegobernador Gustavo Canteros. Los dos últimos, socios de la alianza gobernante ECO+Cambiemos.

En tanto, la UCR provincial trató la temática este fin de semana en la Convención. El órgano partidario definió avanzar con cambios en la Carta Orgánica para adecuarse a la paridad de género.

No obstante, hubo sectores que se manifestaron en contra del cupo femenino por medios de comunicación, entre ellos, el senador radical Sergio Flinta. Sin embargo, el sábado este solicitó se declare la necesidad de llamar a una nueva Convención que fije como temario la reforma de la Carta Orgánica, estableciéndose allí los artículos que serán modificados.

Por otra parte, el debate no avanzó en el PJ correntino. A principio de año, durante un primer encuentro del Consejo Provincial del partido, uno de los sectores de la rama femenina, presentó un pedido a las autoridades a los fines de gestionar la incorporación de la paridad de género en la Carta Orgánica partidaria.

Este miércoles, la rama sindical, a través de las 62 Organizaciones Sindicales, se reunirá para solicitar que se formalice la convocatoria al Congreso Partidario. De esta manera se buscará que se fije la necesidad de modificar la Carta Orgánica para incorporar la paridad de género en los cargos partidarios, tal como lo establece la ley nacional, según informaron a El Litoral.

Por el momento, no hubo avances respecto al primer pedido. Cabe señalar que en el medio, el peronismo correntino estuvo tratando el repudio a la intervención del PJ nacional. Tampoco hubo fecha de convocatoria al Congreso.

No obstante, se sostiene que hay resistencia por parte de algunos sectores puertas adentro del partido. “La rama femenina va a exigir el cumplimiento de la ley de paridad porque es un derecho conquistado”, manifestó a El Litoral la concejal peronista, Mirian Sosa. Indicó que también se requerirá impulsar la equidad de género en los cargos legislativos. Actualmente hay proyectos en comisión en la Legislatura, y en el Concejo Deliberante de Capital.

En diciembre de 2017 el Congreso sancionó la paridad de género para cargos legislativos nacionales y para los partidos políticos nacionales. En estos últimos, no se estipula el orden de las candidatas en las listas que competirán en internas, en caso de no haber, en las nóminas de consenso.