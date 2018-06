La CGT concreta hoy el tercer paro nacional en la era Macri

A un año y medio de que la administración de Mauricio Macri termine su gestión, y en medio de una grave crisis económica que disparó el dólar y mantiene reclamos en todo el país, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para hoy un paro que pronostica ser el más duro contra el Gobierno desde su asunción.

La medida es en rechazo a las políticas del Gobierno, con lo cual no funcionarán la mayoría de las actividades y servicios del país, incluyendo escuelas, dependencias públicas, transporte y comercios.

Si bien la idea de la CGT fue la de un paro sin movilización con las típicas imágenes del centro de la Ciudad de Buenos Aires con sus calles vacías, las agrupaciones trotskistas desafiaron esa postura ya que realizarán durante la jornada de la huelga movilizaciones con actos en el Obelisco.

También harán cortes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y en varias ciudades del país.

A raíz de la huelga, no habrá servicio de colectivos, trenes, subtes, taxis, ni vuelos, mientras que también estará afectada la atención en bancos y en dependencias públicas, tampoco habrá clases en las escuelas en varias provincias y se da por descontado que muchos comercios y fábricas no abrirán sus persianas ante la falta de transporte.

Con distintos énfasis de acuerdo al dirigente que tome la palabra, la entidad de la calle Azopardo viene manifestando su rechazo a las políticas económicas del Gobierno, en especial el aumento de tarifas de servicios públicos y el acuerdo con el FMI. También reclaman la reapertura de paritarias luego de que varios gremios cerraran por el 15% de aumento, una pauta que ya quedó muy retrasada ante las nuevas previsiones de inflación que se ubican por arriba del 25%. El miembro del triunvirato de la central, Juan Carlos Schmid, anticipó días atrás que el paro general de este lunes será “el más contundente de los últimos años”.

La huelga general de la CGT se llevará a cabo luego de que fracasaran negociaciones con el oficialismo, que no estuvo dispuesto a cumplir con una lista de cinco reclamos de la central.

Los mismos incluía suspensión de despidos durante seis meses, desestimar los puntos más conflictivos de la reforma laboral, girada para su debate al Congreso, y la eliminación de Ganancias al medio aguinaldo de julio.