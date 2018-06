Marcos Lavagna pronosticó “un segundo semestre muy duro”

El diputado nacional del Frente Renovador Marco Lavagna calculó que la inflación de 2018 "se ubicará en torno al 35 por ciento" y pronosticó "un segundo semestre muy duro".

"Vamos a tener un segundo semestre muy duro, no con una megracrisis, pero sí en términos de deterioro de empleo y poder adquisitivo", explicó.

Consideró además que el Gobierno deberá "aprovechar" el regreso de la Argentina a la categoría de "mercado emergente" para traer "inversiones reales" al país.

Según su consideración, la decisión de Morgan Stanley Capital International (Msci) "puede abrir algunas oportunidades".

"La clave ahora es cómo hace el Gobierno para aprovechar esa recalificación para traer inversiones reales", consideró.

Por otro lado, al referirse a la formalización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, resaltó: "Me parece una mala noticia porque cuando se recurre a ese organismo es la demostración del fracaso de la política económica".

Evaluó que la llegada del dinero de ese préstamo "trae tranquilidad en el tipo de cambio", aunque recomendó "cambiar la política".

En diálogo con Radio Mitre, cuestionó que si ello no ocurre, "terminan siendo parches que tarde o temprano se pagan".