Mascherano: “La relación con Sampaoli es normal”

Javier Mascherano, voz cantante del seleccionado argentino, salió a poner la cara tras las versiones sobre diferencias entre el grupo y Jorge Sampaoli, al asegurar ayer que “la relación con el técnico es normal, pero se le plantean siempre las cosas que incomodan”.

“La relación con el entrenador es normal, pero nosotros le planteamos las cosas que nos incomodan. Pero eso es algo natural y pasa con los mejores técnicos del mundo”, declaró el mediocampista en rueda de prensa.

“Yo lo viví incluso cuando estaba en Barcelona. Es lógico que un jugador quiera estar bien en la cancha y el que lo conduce debe consultarlo respecto de donde se siente mejor, porque es por el bien del equipo”, precisó.

Dijo que “por eso” en la reunión que los jugadores mantuvieron el sábado con el cuerpo técnico “se habló de todo además de fútbol”.

“Es que nosotros no queremos que esto se termine el martes. Pero acá hay mucho de mito con eso de que nosotros les armamos los equipos a los técnicos. Desde hace 10 años pasaron siete por la selección, y cuando se fueron, ninguno dijo nada sobre eso”, remarcó Mascherano.

El “Jefecito” fue contundente al sostener que “la posibilidad de clasificar está, pero hay que tomarla, porque de lo contrario, cualquier cosa que se diga caerá en saco roto”.

“Los jugadores de esta selección ahora tenemos que ser como los peces, que no tienen memoria. Debemos olvidarnos de lo que pasó hasta ahora y enfocarnos en lo que pasará el martes. Las palabras están ya de más y hasta yo mismo me canso de escucharme”, puntualizó.

Dijo que “de todas formas, los principales responsables de todo esto somos nosotros, pero ya no sé que más creer con todo este ruido que hay”.

En este sentido, señaló que “aparecen audios de todos lados, como ese de Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti, pero no podemos hacernos cargo de eso, que cada cual se responsabilice por lo que dice. No sé si es a propósito o no”.

Además sostuvo que hay un “técnico que es nefasto para todo el fútbol argentino (Ricardo Caruso Lombardi) hablando desde lejos de algo que supuestamente pasó aquí. El aseguró que Pavón me había pegado una piña. Nada más alejado de la realidad. Lástima que algunos medios argentinos se hicieron eco de eso”, fustigó.

“Pero ya pasé tantas de estas que realmente no puedo decir que este es el momento más crítico de la selección de ninguna manera. Acá lo único concreto es que somos los subcampeones del mundo y debemos demostrarlo”.

Por ello, “en esta situación tan compleja en la que estamos, en la que también dependemos de que Islandia no le gane a Croacia, lo que más necesitamos son certezas”, advirtió.

“En cuanto a mí, alguna vez dijeron que le había pegado una trompada a Éver Banega por un penal que había fallado en una Copa América y ahora sostuvieron que le dije cosas a Wilfredo Caballero. Acá no hay que caerle a ‘Willy’ ni a nadie, porque no es así”, subrayó.

“Porque hay tantas redes sociales y se dicen tantas cosas, que no se puede estar en todo, y yo no tengo ganas de controlar lo incontrolable”, agregó.

Mascherano admitió también que “si Argentina está en esta situación es claramente porque se hicieron más de una cosa mal”.

“Por eso, lo único que nos queda por delante es levantarnos, y para eso debemos estar todos unidos”, apuntó reconocer que los jugadores quedaron “muy tocados después de lo de Croacia”.