Mercedes: otra vez causaron destrozos y robaron en una escuela

Un nuevo hecho delictivo sufrió la Escuela 588 de la localidad de Mercedes, ya que se robaron varios elementos destinados al uso de los alumnos y docentes. Por el momento no hay detenidos.

El vandálico delito sucedió en el establecimiento educativo ubicado en el barrio Villa Rivadavia, que este año celebra sus 100 años de vida y según se pudo saber durante el fin de semana sujetos desconocidos ingresaron a través del muro perimetral y tras violentar una de las puertas internas de la escuela.

Una vez en el interior produjeron daños materiales y no conforme con ello se llevaron una garrafa y elementos deportivos que se encontraban en un armario, esto último utilizados por los alumnos.

El caso ya fue denunciado y ayer se realizaron diferentes operativos de recorrida por la zona para poder dar con los objetos sustraídos. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades. Cabe acotar que el establecimiento ya fue objeto de hechos delictivos, por lo que el Ministerio de Educación de la Provincia mostró su preocupación por estos hechos que vienen ocurriendo a lo largo del año.