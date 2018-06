"Hoy se jugó con el corazón, ahora nos quedan cuatro finales", dijo Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli se tomó hoy todo el tiempo necesario para llegar a la conferencia de prensa posterior al partido que la Argentina le ganó a Nigeria y que le permitió clasificarse a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 de manera dramática. Se había quedado en el vestuario procesando lo vivido, acaso su momento más épico en lo que va de su ciclo como DT de la Selección. Al enfrentar los micrófonos se mostró calmo y reflexivo, mientras que les adjudicó el logro a los futbolistas.

• "Hicimos un primer tiempo bastante bueno en el que superamos en el juego a Nigeria y controlamos mucho la posesión de balón y la profundidad en el momento de lograr muchos toques en la mitad de la cancha. Después se complicó con la jugada del penal, tal vez por nerviosismo y el sufrimiento de estar afuera generó que la alegría fuera en el final".

• "Estos jugadores jugaron con el corazón y rebeldía en un momento muy difícil y se llevaron un triunfo y una posibilidad, y esto fortalecerá las chances de cara al futuro".

• "Creo que es un triunfo del autoconvencimiento y de la convicción de los jugadores que saben que tienen jerarquía y que lo tienen que demostrar en este Mundial como otras selecciones. Hoy tuvieron mucha jerarquía para imponerse a un rival muy difícil y heterogéneo. El equipo hoy tuvo la fortaleza de buscar hasta el final la posibilidad de pasar con la desventaja, no del resultado, sino de la tranquilidad que tenía Nigeria, que sabía que con el empate pasaba".

• "Metimos muchos cambios para buscar, pero lo más trascendente de la noche fue la valentía con la que jugaron los jugadores, que encontraron lo que fueron a buscar con mucho coraje".

• "El gesto de Leo conmigo (ndr: lo abrazó en el final del partido) la verdad que me pone orgulloso porque sabe muy bien toda la pasión que le pongo a cada cosa que hago y la cantidad de viajes que me toco verlo a él, hablar y compartir la previa de este Mundial. Sabe muy bien que compartimos nuestro sueño de venir a Rusia por algo importante para Argentina".

• "La preocupación del entrenador que dirige a Leo es que todo su entorno futbolístico le dé seguridad y mucha continuidad de juego. Cuando logramos que Leo pase mucho tiempo con el balón sabemos que tenemos chances. Cuando se aísla del juego, Argentina sufre. Tenemos al mejor del mundo y está en nosotros como conductores saber aprovecharlo".

• "Agradecerle al público, porque parecía que estábamos jugando en Argentina y la euforia que nos empuja desde afuera es la que hoy sintieron los jugadores. Hoy por suerte le dimos una alegría a mucha gente que hizo mucho esfuerzo para venir, para estar en el Mundial y estar cerca de la Selección. Eso nos pone muy felices, el aliento en el estadio, en el hotel, cantando canciones, no tengo muy buena voz para cantar, no recuerdo las canciones porque fueron varias, pero realmente las disfruté".

• "La regularidad y la consistencia de este equipo van a hacer que la Argentina logre pasar la próxima final que le toque. Ahora nos quedan cuatro finales y vamos a jugar con un equipo extremadamente relevante, con un proceso muy largo, con un entrenador que conoce muy bien a los jugadores. Será un partido muy exigente en el que tendremos que tener regularidad para salir adelante en un partido muy difícil".

• "Con respecto a lo mediático, me exime un poco de analizar a los medios de comunicación que me parece que están orientados a la necesidad popular. Comunican lo que quieren escuchar los escuchas; en ese debate o análisis que es muy profundo sería bueno establecer el porqué. Hay una disputa comunicacional por la primicia y por el escándalo que es por la necesidad que tiene la gente hoy. No creo que sea necesidad pura de los medios sino del momento que vive hoy el sujeto. El sujeto esta por ahí un poco sujetado y necesita de todo esto".

• "Creo que vamos a jugar con una selección de Francia que tiene grandes individualidades y un proceso mucho más longevo que el nuestro".

• "Messi demuestra en cada partido que es de otro nivel, pero va a tener que estar apuntalado por el resto en lo colectivo para que pueda dar lo que dio hoy en gran parte del partido. Lo más importante de Leo que me toco vivir a mí como entrenador es que veo a un Messi que siente, que sufre, que llora, que disfruta y que se pone feliz cuando gana Argentina, porque muchas veces dicen que Leo con la camiseta argentina no disfruta y para mí disfruta y sufre como un argentino más y eso lo hace más grande de lo que es".

• "Con el tema de la conducción es muy importante la mirada del futbolista dentro de la cancha para tener en claro qué se va a buscar en cada partido. Muchas veces en charlas se los he preguntado, por ejemplo en la previa del partido amistoso que jugamos con Italia les pedí que me cuenten cada uno de los jugadores cosas de sus compañeros y se hizo una charla compartida desde la conducción más allá de que las decisiones terminaban siendo mías, y en este juego de compartir la metodología de un entrenador que no sea totalmente riguroso he logrado entender lo que pasa con el jugador".

Infobae