¿Ultima bola?

Roberto Capará

Llegó el momento, ¿del final? Triste final. El 0 a 3 marcó un hito, ese que indica que, algo se tendrá que resolver. No hoy o mañana, pero si, después de este mundial cuya ensoñación quedará trunca aun cuando nuestro representativo supere milagrosamente la primera ronda.

El cotejo ante Croacia alcanzó ribetes escandalosos en la cancha, al exhibir algo previsible. Un conjunto sin ideas ni fuerzas que, jamás alcanzó el nivel de equipo. Algo básico y sustancial.

El primero que está sentado en el banquillo de los acusados es el entrenador, Jorge Sampaoli, contratado como revolucionario del fútbol, porque en su libro, reconoció que no le gustan las planificaciones.

Quedó expuesto no sólo el jueves. En su corta carrera al frente del seleccionado, jamás repitió una formación. En el listado de 31 y luego de 23, incluyó a jugadores fuera de forma, convalecientes tras distintas lesiones y algunos quasi retirados del nivel elite.

Después, los jugadores que, exhibieron un bajísimo nivel, comenzando por la máxima figura, reconocida y vitoreada mundialmente, como Lionel Messi. Un crack que agacha la cabeza en todos los partidos cuando sus coequipers no funcionan, o se tomó increíblemente la cabeza y se tapó el rostro durante la ejecución del Himno Nacional, algo que permitió avizorar lo que, sucedió mucho antes que concluya el encuentro.

Borrón y cuenta nueva es lo que, a primera vista cabe accionar, iniciando por una dirigencia que no dio pasos felices en el corto tiempo que está al frente de la AFA. Desde el momento que, primero indemnizó al Sevilla para que el club se desligue de Sampaoli quien, luego firmó suculento contrato hasta el próximo mundial. Y ahora, seguramente deberá tranzar la interrupción de ese millonario acuerdo que incluye a muchos colaboradores del DT, en la presunción que en breve dejará de estar al frente de la Selección Argentina.

Queda un partido. Eliminación o prosecusión. Sobre esto último, muchos se preguntan ¿para qué seguir después del fiasco?

La última bola echó a rodar. El fracaso ya es una realidad.