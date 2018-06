Advierten que el veto a la Ley N° 6.418 se realizó fuera de tiempo

Por asesoramiento de la Defensoría del Pueblo, la familia de Marcos Gómez exigió a la Dpec que se cumpla con la Ley N° 6.418 de Electrodependientes, la cual garantiza la energía eléctrica a estas personas, y que había sido aprobada en noviembre del año pasado. Si bien desde el organismo les dijeron que esto no se podía otorgar porque la normativa no había sido reglamentada, lo cierto es que la misma fue vetada por el Poder Ejecutivo (PE) en diciembre de 2017, según el expediente Nº 6665/17, cuando el PE remitió la acción al Senado mediante el decreto Nº 3171/17, emitido en marzo de este año.

Sin embargo, en diálogo con El Litoral, el diputado Alberto Yardín aseguró que en realidad este tachado no es válido porque fue realizado fuera del margen de tiempo disponible para hacerlo. “El artículo 120 (de la Constitución provincial) sostiene que se reputará promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en 10 días hábiles. La Ley fue aprobada en la Cámara de Diputados el día 15 de noviembre de 2017, y el veto ingresó a la Cámara de Senadores recién el día 15 de marzo de 2018”, expuso el legislador, y aseguró que por esto “la ley se considera vigente por veto extemporáneo”.

Consultada al respecto, la diputada Albana Rotela reconoció que existen diferentes versiones acerca de lo sucedido con esta normativa, y que se pondrán a averiguar acerca del estado de la misma.