El público brindó su apoyo antes del partido clave

Los hinchas argentinos que llegaron a San Petersburgo, donde hoy se jugará el decisivo partido ante Nigeria, ya decidieron de qué lado ponerse en la guerra entre el plantel y el periodismo, lógicamente apoyando a muerte a los jugadores que dirige Jorge Sampaoli.

Durante el banderazo realizado en la puerta del hotel Solo Sokos Palace Bridge, los fanáticos albicelestes entonaron un nuevo cántico destinado a la prensa que, desde la previa de la Copa del Mundo, opera permanentemente contra los futbolistas y, según Javier Mascherano, aprovecha para “patearlos en el piso”.

“Periodistas periodistas, no se lo decimos más, dejen de inventar historias y la vuelta vamos a dar”, dice el claro mensaje contra un viejo enemigo de esta generación que volvió a la carga en Rusia.

A través de los grupos de WhatsApp y otras redes sociales, la banda albiceleste se convocó para hacerle llegar la buena onda al plantel, que arribó en horas de la tarde a la ciudad que albergará el trascendental choque de hoy ante Nigeria.

La ‘‘juntada’’ se convocó en el en el centro de la ciudad de San Petersburgo. Desde allí, con bombos y banderas, la hinchada nacional se trasladó al hospedaje de la Selección. Los jugadores se acercaron a agradecer y quedó la sensación de tirar todos para el mismo lado.

“Que mañana, cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar”, fue el cántito en las afueras del hotel Palace Bridge de la ciudad rusa.

Hubo insultos a periodistas por parte de simpatizantes en referencia a las versiones, filtraciones, audios e informaciones de los últimos días. A todo esto, AFA deberá pagar 106 mil dólares por los incidentes que provocaron los hinchas y porque los jugadores no fueron a la nota post partido. Mientras tanto, la reventa de entradas estaba a la orden del día, dada la importancia del partido y la cantidad de argentinos que no tienen su ticket.

El aliento también se hizo sentir en distintos puntos. En este caso, en un bar, donde varios argentinos se juntaron a beber y ver otros encuentros y terminaron unidos en un mismo canto.