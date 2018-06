El empleo en la industria textil, uno de los temas de agenda con el flamante ministro de Producción de la Nación

La crisis en la industria textil es uno de los puntos que llevará Corrientes en la agenda con el Gobierno Nacional. Según informó a El Litoral el ministro de Industria, Raúl Schiavi, se prevé un encuentro con el flamante ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, aunque aún no se ha definido la fecha. “Estamos esperando a que se acomode”, indicó.

No se descarta que el gobernador Gustavo Valdés participe de estos encuentros en Buenos Aires, el cual además, se complementaría con una visita al ministro de Energía y Finanzas de la Nación, Javier Iguacel, con quien Corrientes mantiene buenas relaciones. “El Gobernador realiza grandes gestiones por Corrientes. Cada vez que va a Buenos Aires, recorre todos los Ministerios”, expresó.

Según expuso el ministro, es necesario pedir que se contemple la situación de la industria textil en Corrientes. “Nuestra prioridad es preservar y generar empleo”, indicó el ministro. En Corrientes funcionan unas cinco plantas, varias de las cuales anunciaron despidos, cesantías y baja en la producción por la apertura de las importaciones.

“Esta es una situación que se viene dando desde hace varios años, no es sólo de ahora. Tenemos que ver la manera de mantener la competitividad en nuestra industria textil”, señaló el funcionario.

Además, otro de los puntos que considera necesario trabajar con Sica consiste en la continuidad de funcionarios de segunda línea en la cartera. “Venimos trabajando muy bien con la Subsecretaría de Integración Productiva”, señaló.