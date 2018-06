Los colombianos aclararon que no son delincuentes, sino trabajadores

Julio César Giraldo Jaramillo (51) y Dora Fidelina Gutiérrez Orosco (45) viven en una casa alquilada en Caá Catí; y con ellos una nieta de 7 años. Es la familia colombiana que se vio sorprendida por Gendarmería durante un allanamiento, según cuentan.

Requisaron su domicilio en el marco de una investigación por supuesta mafia de usureros detrás de la fachada de ventas de muebles.

De acuerdo al informe oficial de la fuerza federal, en dicha ocasión se llevaron celulares, documentaciones de seguimientos de cuentas de compradores de muebles y la suma de $200.000 en efectivo.

En una entrevista que brindaron a la página Redes Sociales contaron su versión del hecho ocurrido la semana pasada que llamó la atención de todos en la localidad.

Comentaron que provienen de la zona cafetera de Colombia y por la situación económica de su país, buscaron mejores horizontes en este país. Desde su llegada a la Argentina se domiciliaron en nuestra ciudad y para trabajar para un primo (que vive en Saladas) y dedicarse a la venta de muebles fabricados en el Chaco. “Desde hace tres años estamos aquí, y pudimos visitar a nuestros familiares en Colombia en una sola oportunidad, hace un año” nos comentó Julio.

Julio, el jefe de la familia, es conocido en toda la zona porque recorre en una moto que tira un pequeño carro ofreciendo muebles económicos. Así, recorre ciudades y campos, “vendiendo los muebles para su jefe o patrón, que los contrató” según indica. “Nos gusta acá porque la gente nos trata muy bien y nos respeta”, señala.

Consultado sobre lo que pasó el viernes aclara “nos asustamos mucho, porque se bajaron con armas largas, nos leyeron una orden aunque poco entendimos, no entendíamos nada porque nosotros somos trabajadores y cristianos. No somos delincuentes.” Interrogado por el monto de dinero secuestrado indicó que se trata del producto de la venta de los muebles, de los vendidos recientemente y de las cuotas, que todavía no lo rendimos al dueño. Ese día se llevaron toda la plata. Les pedí que me dejaran algo para la comida de mi nieta, pero no me hicieron caso. Aunque aclaro que los señores que vinieron nos trataron muy bien y con mucho respeto” dijo Julio. “No pertenecemos a ninguna mafia ni conocemos a gente de ese tipo, tampoco somos prestamistas, sólo vendemos muebles para nuestros patrones. “Pagamos nuestros impuestos como corresponden, hasta la habilitación local”, señaló.

Giraldo Jaramillo también contó que por ahora sobreviven con lo que le prestaron los vecinos y amigos, aunque hoy entregaron un mueble más, pero fue de “fiado”. “La gente que nos conoce es muy solidaria con nosotros”, añade.