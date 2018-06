Mauricio Macri: “Los paros no contribuyen a nada, no suman”

En la Casa Rosada había ayer oficinas vacías, escaso personal, pero desde el sector de los funcionarios asistencia perfecta. El propio presidente Mauricio Macri en un video que subió a las redes sociales se ocupó de aclarar “Acá se trabaja” y así fue.

Antes de llegar a Casa de Gobierno, en una entrevista en Tandil el Presidente sostuvo que “los paros no contribuyen a nada, no suman”, en referencia a la huelga general por 24 horas que realiza la CGT. “No suman porque yo no creo que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos”, dijo.

Para el Gobierno el paro “es político”; “no tiene una demanda concreta”; “es un tema de la interna gremial”.

Esos dichos corresponden al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien consideró que el paro nacional convocado por la CGT tiene un “sentido político” porque los sindicatos “son de la oposición, son del Partido Justicialista”.