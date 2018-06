Portugal padeció el empate de Irán y se clasificó segundo

En un partido que tuvo al VAR como gran protagonista, Portugal sufrió la igualdad de Irán en tiempo de descuento y clasificó a los octavos de final como segundo del Grupo B.

En Saransk, el equipo de Cristiano Ronaldo empató 1-1 y se metió entre los 16 mejores equipos del Mundial de Rusia 2018. Los asiáticos, por su parte, quedaron eliminados.

Portugal intentó demostrar su poderío -que tiene como eje central e indudable a Cristiano Ronaldo- desde el comienzo del encuentro. El equipo de Fernando Santos se paró en campo rival, con actitud ofensiva y así generó una serie de llegadas de peligro. Una de ellas estuvo en los pies de CR7, pero el arquero Alireza Beiranvand se quedó con su intento.

Pero esa voluntad de los europeos de ir al ataque también le permitía a Irán contar con algunos espacios para el contraataque. Sin embargo, los dirigidos por Carlos Queiroz, chocaron contra sus propias limitaciones a la hora de adentrarse en terreno rival y no pudieron generar chances claras de gol.

El partido se abrió sobre los 43 minutos, con un estupendo remate de Ricardo Quaresma. El jugador de 34 años recibió la pelota y, antes de adentrarse en el área, sacó un disparo cruzado que se metió por el segundo palo para convertirse en el 1-0.

El comienzo de la segunda parte trajo la primera gran polémica del encuentro. Ronaldo se metió en el área, sintió el contacto de un defensor y cayó. En un primer momento, el árbitro paraguayo Eduardo Cardozo no cobró la falta, pero segundos después pidió la asistencia del VAR. Finalmente, sancionó el penal. El jugador del Real Madrid se paró frente a la pelota y el arquero Beiranvand se lució con una gran atajada ante su disparo.

Irán estaba abajo en el marcador pero no reaccionaba y Portugal manejaba con solvencia el partido. Los europeos solo pasaron algún sobresalto cuando Ghoddos sacó un disparo de afuera del área que sacó apenas desviado.

A diez minutos del final, el VAR volvió a jugar un rol protagónico. Ronaldo le pegó un puñetazo a un jugador rival y el árbitro recurrió a la asistencia para evaluar el castigo. Insólitamente, tras constatar el golpe el juez sólo le mostró una tarjeta amarilla a CR7.

Cuando parecía que Irán ya no tenía tiempo ni herramientas para torcer el rumbo, otro capítulo del VAR cambió la historia. El juez se apoyó en sus asistentes y, a los 92’, cobró una mano de un defensor y dio el penal para los asiáticos, que el ingresado Ansarifard decretó el 1-1 definitivo.

No fue la única mala noticia para Portugal que, en simultáneo, se enteró del empate agónico de España ante Marruecos que lo dejó en segundo lugar. En octavos de final, Cristiano Ronaldo y compañía se verán las caras con Uruguay, que terminó primero en el Grupo A.