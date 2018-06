Sampaoli afirmó que hoy el equipo tiene que jugar con el “corazón”

El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, se abstuvo ayer de confirmar la alineación titular con vistas al crucial encuentro de hoy contra Nigeria, aunque sí aseguró que el conjunto nacional jugará “con el corazón” buscando sellar su pase a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

“Tenemos que asumir en donde estamos, en donde nos metimos”, remarcó Sampaoli en conferencia de prensa en San Petersburgo y agregó: “A este partido hay que jugarlo con el corazón, con un equipo que esté decidido a buscar el partido y la clasificación desde el arranque”.

“Mañana (por hoy) el jugador al que le toque jugar, sea un histórico o no, va a tener que dejar en la cancha hasta la última gota de transpiración para lograr la clasificación”, dijo el entrenador, que se mostró confiado en que se verá a la “mejor versión” de Argentina en este Mundial.

Con respecto a la derrota del jueves ante los croatas, el DT explicó que “la semana fue difícil después de la derrota. Nos puso en el compromiso de depender de un resultado. Estoy convencido de que el equipo va a salir a ganar mañana”.

Consultado sobre los rumores en los que se hablaba de una feroz interna con los jugadores, Sampaoli fue contundente: “El mundo virtual no me genera nada. La realidad de Argentina es la única que me compete. Estoy convencido que mañana se escribirá una nueva historia para esta Selección”.

Más allá de que se habla de un posible 11 inicial para hoy repleto de jugadores de experiencia, el técnico no quiso darlo a la prensa. “Más allá de que tengo en la cabeza el equipo, no lo quiero confirmar porque aún no lo comuniqué a los jugadores”, agregó.

“Nigeria ha jugado con dos sistemas distintos. Tiene jugadores muy relevantes, con experiencia. Argentina tendrá que controlar el juego para que no se haga un partido de ida y vuelta”, indicó con respecto al planteo táctico del encuentro de hoy.

En cuanto a los supuestos rumores sobre una pelea con los jugadores el director técnico se encargó de desmentirlos: “Habitualmente dialogo mucho con el plantel, intentando atraerlos al proyecto deportivo”.

“Tenemos que proponernos como meta ganar cinco partidos y mañana tiene que ser el primero. Estoy seguro que mañana van a ver la mejor versión de la Selección Argentina en este Mundial”, finalizó esperanzado Jorge Sampaoli.